Turismo, Genova premiata come “Best cultural city break in Europe 2027”

Genova. Genova è il miglior city break d’Europa per il 2027: un nuovo riconoscimento internazionale, l’ennesimo di un anno da record, che arriva nello stesso giorno in cui anche Forbes dedica a Genova un servizio, invitando i lettori a sceglierla per il prossimo viaggio in Italia. Il titolo è stato attribuito dalla prestigiosa giuria di European Best Destinations (EBD), la piattaforma europea di promozione turistica che dal 2009 premia e racconta le migliori destinazioni del continente, con oltre 500 mete valorizzate, da Lisbona a Parigi, da Budapest a Firenze.

Ad annunciarlo è stata Tiziana Beghin, assessora al Turismo, Commercio e Marketing territoriale del Comune di Genova, al TTG Travel Experience di Rimini, durante la conferenza stampa della città presso lo stand della Regione Liguria, alla presenza dei giornalisti delle principali testate di settore.

“Essere scelti come miglior city break culturale d’Europa per il 2027 ci rende orgogliosi e premia il lavoro di squadra di questa amministrazione – dichiara l’assessora Tiziana Beghin – In un solo anno Genova ha conquistato l’attenzione delle più autorevoli testate e istituzioni internazionali, dal New York Times a Forbes, fino alla Commissione Europea. È la conferma che la strada intrapresa è quella giusta: raccontare con costanza, sui mercati internazionali, una città autentica, da vivere e non solo da visitare. Il 2027 sarà l’anno in cui trasformare questa reputazione in nuove presenze, sempre più distribuite nel corso dell’anno e su tutto il territorio cittadino”.

“Questo prestigioso riconoscimento testimonia la straordinaria forza del patrimonio culturale di Genova e la capacità della nostra città di valorizzarlo e raccontarlo al mondo – aggiunge l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – I Palazzi dei Rolli, i nostri musei diffusi e l’incomparabile fascino del centro storico non sono solo testimonianze del nostro grande passato, ma costituiscono un’esperienza viva e dinamica che continua ad affascinare cittadini e visitatori. Riconoscimenti come questo confermano che investire sulla cultura come motore di attrattività, identità e crescita condivisa è la scelta vincente per posizionare Genova nell’élite delle grandi capitali culturali europee”.

Le motivazioni

Per i Palazzi dei Rolli, patrimonio mondiale UNESCO, per i musei, l’architettura e il centro storico, per il patrimonio marittimo, le sue istituzioni e un calendario di eventi vivo tutto l’anno, Genova offre, secondo la giuria, una delle esperienze di city break più ricche e distintive d’Europa: non un monumento da visitare, ma una città in cui entrare.

Una città da vivere

Il titolo premia il lavoro di promozione internazionale portato avanti dal Comune di Genova tra fiere ed eventi, che ha accresciuto la reputazione della città come destinazione turistica, posizionandola nel circuito delle destinazioni più ambite. Cinque gli angoli individuati dalla giuria per raccontarla.

Il porto mediterraneo. Non uno sfondo, ma la forza che ha plasmato l’identità di Genova e la sua apertura al mondo.

I Palazzi dei Rolli e le Strade Nuove. Un sistema urbano unico di palazzi rinascimentali e barocchi, nati per la diplomazia e il prestigio della Repubblica.

I caruggi e il patrimonio vivo. Il centro storico si scopre tra vicoli, botteghe, sapori, suoni e vita quotidiana.

Musei senza pareti Palazzi, collezioni civiche, spazi contemporanei e istituzioni culturali diffusi in tutta la città.

Un weekend da vivere senza fretta. Una città da percorrere a piedi, che premia la curiosità e invita a fermarsi più a lungo.