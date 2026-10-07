Genova finalista tra le Capitali europee del turismo 2027: il verdetto a Bruxelles

Genova. Il Comune di Genova ha partecipato al TIS – Tourism Innovation Summit di Siviglia, uno dei principali appuntamenti europei dedicati a innovazione e tecnologia nel turismo, come tappa del percorso che accompagna la città verso la finale delle European Capitals of Tourism 2027, in programma a Bruxelles il 18 e 19 novembre.

Genova è di nuovo finalista ed è l’unica città italiana in gara. Martedì 6 ottobre, nel panel “The Future of Smart Destinations: From Data to Real Impact”, è intervenuta la dirigente al Turismo del Comune di Genova, Sandra Torre, con la presentazione “Genoa: Where Digital Innovation Meets Cultural Heritage”. Accanto a Genova le città di Tampere, Ratisbona e Bruxelles.

“Il Tourism Innovation Summit di Siviglia è stato per Genova non solo una vetrina internazionale di promozione turistica della nostra città, ma soprattutto un’occasione per ribadire la nostra visione del turismo come opportunità di crescita economica, di miglioramento dell’accoglienza dei visitatori e della qualità di vita dei cittadini genovesi attraverso l’applicazione delle tecnologie digitali per valorizzare le nostre eccellenze storiche, artistiche e artigianali – spiega l’assessora al Turismo, Tiziana Beghin – Dal TIS di Siviglia usciamo con la consapevolezza che la strada intrapresa dalla nostra Amministrazione è quella giusta, compreso un aspetto essenziale per rafforzare l’attrattività turistica globale di Genova come l’utilizzo dei dati e dell’intelligenza artificiale. Strumenti che ci aiuteranno a potenziare i flussi e a migliorare l’esperienza complessiva di chi viene a scoprire le tante bellezze ed eccellenze della nostra città”.

Il panel, moderato da Misa Labarile, policy officer del team Turismo della Direzione generale Mobilità e Trasporti (DG MOVE) della Commissione Europea, si è svolto all’Auditorium SAP di Fibes e ha messo a confronto quattro città europee, tutte finaliste dell’edizione 2026 della European Capital of Smart Tourism nella categoria delle città con oltre 100.000 abitanti: Tampere, che si è poi aggiudicata il titolo, Ratisbona, Bruxelles e Genova. Al centro del confronto c’era una domanda: come trasformare i dati in scelte concrete, capaci di migliorare la vita di residenti e visitatori.

Il messaggio portato da Genova è chiaro: la tecnologia rende una città smart, ma sono le persone a renderla davvero intelligente. A Genova i dati servono a leggere i flussi, a distribuire i visitatori nel tempo e nello spazio e a rendere l’offerta più accessibile, anche fuori stagione. Il loro scopo ultimo, però, è proteggere ciò che non si può digitalizzare: la vita dei caruggi, le botteghe storiche, i saperi artigiani, l’accoglienza dei genovesi.

In questo equilibrio il patrimonio dialoga con l’innovazione. I Palazzi dei Rolli, che nel 2026 celebrano vent’anni dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco, sono dimore che la città vive ancora oggi, tra musei, sedi istituzionali e case. Uno dei centri storici medievali più grandi d’Europa resta un quartiere abitato, non un set. Il digitale ne amplifica la conoscenza e ne tutela l’equilibrio, senza mai sostituirsi all’esperienza.

È questa la visione che Genova ha condiviso con Tampere, Ratisbona e Bruxelles: una città è davvero intelligente quando la tecnologia la rende più umana, non più distante. Il confronto ha confermato che le città europee condividono le stesse sfide e possono affrontarle meglio insieme.

La finale di Bruxelles: Genova unica città italiana

Il verdetto delle European Capitals of Tourism 2027 arriverà a Bruxelles il 18 e 19 novembre 2026. L’edizione 2027 apre un nuovo capitolo per il premio della Commissione Europea, che riunisce in un unico titolo le precedenti competizioni European Capital of Smart Tourism e Green Pioneer of Smart Tourism.

Nella categoria delle città con oltre 100.000 abitanti si sono candidate 43 città di 18 Paesi. Genova è l’unica italiana tra le otto finaliste:

• Aalborg (Danimarca)

• Braga (Portogallo)

• Genova (Italia)

• Konya (Turchia)

• Leopoli (Ucraina)

• Lubiana (Slovenia)

• Salisburgo (Austria)

• Sofia (Bulgaria)

La giuria valuta sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, valorizzazione del patrimonio culturale, creatività e sviluppo dei talenti locali.