Turismo, Genova al TTG di Rimini: “Raccontiamo una città che cresce come destinazione internazionale”

Genova è impegnata in questi giorni, fino al 16 ottobre, al TTG Travel Experience di Rimini con la missione del Comune, guidata dall’assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin, presso lo stand della Regione Liguria insieme alle altre destination management organization (DMO) liguri. La prima giornata si è chiusa con un’agenda fitta di incontri. La 63ª edizione della fiera, organizzata da Italian Exhibition Group, riunisce circa 2.800 brand espositori da 75 Paesi e circa 1.000 buyer: è il principale appuntamento B2B del turismo in Italia e il luogo in cui tour operator, agenzie e destinazioni costruiscono la programmazione della prossima stagione.

“Siamo qui per raccontare una città che cresce come destinazione internazionale, puntando su cultura, qualità dell’accoglienza e destagionalizzazione. Il TTG è il luogo giusto per costruire relazioni, presentare le nostre novità e condividere i risultati raggiunti”, spiega l’assessora Beghin.

La delegazione genovese ha partecipato al Meet & Match, le sessioni di speed date del TTG che mettono in contatto gli espositori con i buyer selezionati dalla fiera, in incontri brevi e diretti. Genova ha inoltre partecipato alla Round Table di networking organizzata da Travel Open Day, la società editrice di Travel Quotidiano e di ItaliAbsolutely, la testata B2B in lingua inglese con il patrocinio di ENIT, rivolta a tour operator, agenti di viaggio e DMC internazionali che vendono la destinazione Italia.

In serata Genova è stata la destinazione protagonista dell’evento B2B di Travel Quotidiano al Nautico Hotel di Riccione. Fondato nel 1989, Travel Quotidiano è una delle testate di riferimento del trade turistico italiano, letta da agenzie di viaggio e tour operator; il gruppo organizza inoltre i Travel Open Day, eventi di promozione e formazione per le agenzie in tutta Italia. Il magazine di Travel Quotidiano, distribuito in fiera (padiglione A3, stand 118), contiene uno speciale dedicato a Genova.

Oggi, giovedì 15 ottobre, alle 15:30, allo stand della Regione Liguria, l’assessora Beghin presenta Genova alla stampa: i risultati di un anno che ha visto la città unica grande città italiana nei 52 Places to Go 2026 del New York Times, le tre stelle Michelin Voyage & Culture per i Musei di Strada Nuova e l’ingresso tra le otto finaliste per il titolo di Capitale Europea del Turismo 2027, insieme ai progetti per il prossimo anno.