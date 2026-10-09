Turismo congressuale, la Liguria al Buy Mice Milano 2026: “Componente strategica”

Genova. Regione Liguria ha partecipato ieri, giovedì 8 ottobre, al Buy Mice Milano 2026, appuntamento annuale dedicato al turismo congressuale e agli eventi aziendali, che mette in contatto organizzatori, destinazioni, location e fornitori di servizi.

L’edizione milanese, ospitata al Meliá Milano, ha riunito 60 location e destinazioni in un pomeriggio di incontri e networking, favorendo la presentazione di nuove proposte e lo sviluppo di opportunità di collaborazione.

“Il segmento Mice rappresenta una componente strategica per diversificare l’offerta turistica ligure e generare presenze durante tutto l’anno – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. La partecipazione al Buy Mice di Milano, insieme al Consorzio Meet in Liguria, rientra nel lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare il posizionamento della Liguria sui mercati professionali e intercettare nuovi flussi qualificati. Il nostro territorio può contare su location di grande valore, un sistema dell’accoglienza strutturato e un’offerta capace di unire business, cultura, enogastronomia e qualità dell’esperienza”.

La partecipazione della Liguria, realizzata nell’ambito di un’azione di co-marketing con il Consorzio Meet in Liguria, si inserisce nelle attività regionali di promozione del segmento Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

L’obiettivo è valorizzare le opportunità offerte dal territorio per meeting, congressi, viaggi incentive ed eventi aziendali, contribuendo ad ampliare la presenza della destinazione sui mercati professionali e a sostenere un turismo capace di generare occasioni di visita anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza.