Tunnel subportuale, firmato il contratto tra Aspi e Webuild: la talpa inizierà a scavare a fine 2027

Genova. È stato firmato oggi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il contratto da 803 milioni di euro tra Autostrade per l’Italia e Webuild per la realizzazione del Lotto B del tunnel subportuale di Genova, progetto del Gruppo Aspi che collegherà il levante con il ponente cittadino. La firma segue l’aggiudicazione dello scorso luglio ed è avvenuta alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, del Subcommissario per la Ricostruzione di Genova Carlo De Simone, dell’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Arrigo Giana e dell’Amministratore delegato di Webuild Pietro Salini.

Il lotto B comprenderà la realizzazione della parte centrale del tracciato, sviluppata sotto il porto e il tessuto urbano cittadino. Si tratta della sezione più complessa dell’intervento, che fa del tunnel subportuale una delle opere sotterranee più impegnative da realizzare in Italia. Per lo scavo, Webuild impiegherà una TBM con un diametro di circa 16 metri, con l’impiego di 700 lavoratori, tra diretti e di terzi. I cantieri propedeutici sono stati avviati a marzo 2024, e con la firma di oggi, l’avvio della maxi-talpa è previsto per la fine del 2027, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura – aree verdi comprese – entro il 2031.

Il tunnel subportuale

L’opera, come è noto, avrà una lunghezza complessiva di 4,2 km (di cui 3,4 km interamente in galleria sottomarina) e collegherà il nodo di San Benigno con il quartiere della Foce, passando al di sotto del bacino del porto storico. Sarà composto da due gallerie parallele scavate a una profondità massima di -45 metri sotto il livello del mare. Oltre alla infrastruttura viaria, il progetto prevede la riqualificazione in superficie di oltre 10 ettari di nuove aree pubbliche, con la creazione del nuovo parco della Lanterna.

I cantieri propedeutici sono stati avviati a marzo 2024, e con la firma di oggi, l’avvio della maxi-talpa è previsto per la fine del 2027, con l’obiettivo di completare l’infrastruttura – aree verdi comprese – entro il 2031. L’intera opera nasce direttamente come principale opera compensativa e di risarcimento finanziata da Aspi a seguito della tragedia del crollo di Ponte Morandi del 2018. Il progetto è stato inserito nell’accordo transattivo del 2021 siglato tra le istituzioni locali, il Ministero delle Infrastrutture e la società autostradale. Proprio per la sua natura di ristoro economico e sociale a favore della città di Genova, il transito all’interno delle due gallerie parallele sarà completamente gratuito e privo di pedaggio per tutti gli automobilisti, lasciando i costi di costruzione e i relativi rincari interamente a carico del concessionario.

La firma di oggi apre una nuova fase di lavorazioni, in continuità con le attività partite nel 2024 e affidate ad Amplia, società di costruzione del Gruppo Aspi. Nell’ambito del cosiddetto lotto A sono state infatti completate, oltre alle opere di demolizione e preparazione dell’area, anche una galleria ferroviaria di 410 metri, la nuova viabilità portuale e lo scolmatore del Fosso San Bartolomeo.

I commenti

“La firma del contratto per il Lotto B è un passaggio concreto verso la realizzazione di un’opera strategica per Genova. Stiamo trasformando una visione attesa da anni in un’infrastruttura capace di migliorare la mobilità urbana, rafforzare la competitività del porto e restituire spazi alla città – ha commentato il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi – Genova ha bisogno di opere realizzate, non di promesse: questo è il metodo con cui stiamo lavorando”.

“La firma del contratto per il Lotto B segna un passo decisivo verso un’opera strategica che rafforzerà l’efficienza del porto e migliorerà la qualità della mobilità urbana – sottolinea il subcommissario per la Ricostruzione di Genova, Carlo De Simone – Nel frattempo, il lotto A si avvia verso il completamento con interventi strategici realizzati quali la Nuova Galleria Ferroviaria, il giro Lanterna, la nuova viabilità portuale, la realizzazione dello scolmatore del Rio San Bartolomeo. È la dimostrazione che a Genova le grandi opere si possono fare, con metodo, determinazione e attenzione al territorio. Come Struttura Commissariale assicureremo il massimo coordinamento con Autostrade per l’Italia, Webuild, il Comune di Genova e tutte le istituzioni coinvolte, perché a un’opera che porterà nuova occupazione e restituirà alla città spazi e qualità urbana corrisponda un cantiere sicuro, trasparente e rispettoso della comunità”.

“Il tunnel subportuale – afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Arrigo Giana – è un’opera in cui si esprime al meglio la sinergia tra le varie competenze del nostro Gruppo. Da quella ingegneristica e progettuale di Tecne, fino alla capacità realizzativa di Amplia che ha completato in linea con il cronoprogramma e con la previsione di spesa tutte le attività della prima fase. Consegnare nei tempi previsti alla città di Genova un’infrastruttura unica nel Paese per complessità e visione paesaggistica è stato e continua ad essere per noi una priorità. Confidiamo che, con la fase che si apre oggi, si proceda con la stessa determinazione che ci ha accompagnati fin dalla nascita di questo progetto, segno tangibile del nostro impegno verso la città”.

“Portiamo a Genova il meglio dell’ingegneria italiana per realizzare il primo tunnel sottomarino del Paese, un’opera che rappresenta una sfida ingegneristica di altissimo livello – ha aggiunto Pietro Salini, Amministratore Delegato di Webuild – È la stessa eccellenza che abbiamo già messo al servizio della Liguria contribuendo a realizzare alcune delle opere più importanti per il futuro del Paese, destinate a cambiare strutturalmente la competitività del sistema logistico italiano. Dal Ponte Genova San Giorgio, nato da una straordinaria sfida collettiva, alla Nuova Diga Foranea, fino al Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova e da oggi al Tunnel Subportuale, continuiamo a investire in competenze ingegneristiche, innovazione e capacità esecutiva per creare infrastrutture che generano valore duraturo per il territorio e rafforzano il ruolo di Genova quale porta strategica di accesso dell’Europa meridionale”.