Truffe online, in Liguria danni per oltre 9,5 milioni: al Museo Diocesano un incontro per prevenirle

Genova. Informazioni concrete per riconoscere i tentativi di truffa, comportamenti da adottare in caso di richieste sospette e una rete di persone e istituzioni alle quali rivolgersi. Si è svolto sabato 17 ottobre, al Museo Diocesano di Genova, l’incontro “Più Sicuri Insieme – Prevenire le truffe agli anziani“, promosso da Anap Confartigianato e rivolto alle persone anziane e alle loro famiglie.

All’incontro è intervenuto Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia, Paolo Amato della segreteria nazionale Anap, monsignor Marco Doldi e il capitano Feliziani del comando provinciale Guardia di Finanza. Il confronto ha richiamato l’attenzione sull’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e Forze dell’ordine per rafforzare la prevenzione e fornire indicazioni facilmente applicabili nella vita quotidiana.

La crescente diffusione delle frodi online rende il tema particolarmente attuale. Secondo i dati diffusi dalla Regione Liguria, nel 2025 sono stati registrati sul territorio regionale 935 episodi di truffa informatica, per un danno economico complessivo superiore a 9,5 milioni di euro. Quasi 600 casi hanno interessato la provincia di Genova, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Il dato riguarda il fenomeno complessivo delle frodi informatiche, non soltanto quelle ai danni degli anziani, ma restituisce la dimensione di un rischio che richiede informazione e prevenzione a ogni età.

L’iniziativa genovese si inserisce nella sesta edizione della campagna nazionale “Più Sicuri Insieme”, promossa da Anap Confartigianato con il Ministero dell’Interno, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale della Polizia criminale e il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

La campagna mette a disposizione un vademecum con indicazioni pratiche per riconoscere e prevenire i raggiri. I consigli sono rivolti non soltanto alle persone anziane, ma anche a figli, nipoti, familiari e a quanti possono contribuire a costruire intorno a loro una rete quotidiana di attenzione e fiducia.

«Le truffe agli anziani sono reati particolarmente odiosi, perché colpiscono persone che spesso hanno lavorato e fatto sacrifici per una vita intera. Difenderli significa tutelare la loro dignità, la loro sicurezza, le tradizioni e i valori della nostra comunità. – dichiara Andrea Ostellari Sottosegretario alla Giustizia – Questo Governo ha già introdotto misure per punire più severamente chi commette questi reati. Ma è fondamentale continuare a investire nella prevenzione e nell’informazione, perché proteggere i nostri anziani è un dovere delle istituzioni e una responsabilità di tutti».

«Dietro una truffa non c’è soltanto il danno economico: per una persona anziana possono esserci anche la perdita di sicurezza, la paura e la difficoltà a tornare a fidarsi – dichiara Pino Pace, presidente di Confartigianato Liguria e vicepresidente Confartigianato Genova –. Per questo la prima difesa è un’informazione semplice, concreta e accompagnata da relazioni di fiducia. Famiglie, associazioni, istituzioni e Forze dell’ordine devono formare una rete capace di intercettare i rischi e non lasciare nessuno solo, soprattutto di fronte alle nuove frodi digitali. Chi riceve una richiesta sospetta o ritiene di avere subito un raggiro deve chiedere aiuto e segnalare immediatamente l’accaduto: non c’è nulla di cui vergognarsi. La responsabilità è sempre di chi inganna, mai della vittima».

«Le truffe agli anziani colpiscono i risparmi di una vita e lasciano ferite profonde, alimentando paura e solitudine. Come Regione Liguria siamo impegnati a promuovere la sicurezza dei cittadini più fragili attraverso la prevenzione, l’informazione e la collaborazione con le forze dell’ordine, che ringrazio per il lavoro quotidiano e la vicinanza alle persone. Riconoscere un tentativo di raggiro e sapere a chi chiedere aiuto sono le prime forme di difesa, anche di fronte alle insidie digitali. Ringrazio Confartigianato Genova per questa iniziativa: fare rete e diffondere consapevolezza è fondamentale perché nessuno si senta solo davanti a questi reati, rivolgo un saluto e un ringraziamento al Sen. Andrea Ostellari sottosegretario alla Giustizia per la sua presenza e il suo contributo ». Conclude l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti.

Anap Confartigianato proseguirà l’attività di informazione e sensibilizzazione sul territorio. È inoltre attivo il numero verde 800 551 506, aperto a soci e non soci dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18, attraverso il quale gli operatori ANAP offrono supporto, aiutano a comprendere le situazioni sospette e indirizzano verso i canali ai quali rivolgersi per le segnalazioni.