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Sventata

Si finge finanziere per truffare un pensionato, diciottenne arrestato dai carabinieri

Il diciottenne ha telefonato al numero fisso della vittima sostenendo di avere trovato un suo documento all’interno di una macchina sospetta

carabinieri

Genova. Si è spacciato per un finanziere con un uomo di 90 anni, chiedendogli di consegnargli i gioielli e il denaro che aveva in casa per “verificarne la provenienza”. Autore della tentata truffa un ragazzo di 18 anni, bloccato dai carabinieri proprio davanti al portone di casa dell’anziano.

Il diciottenne ha telefonato al numero fisso della vittima sostenendo di avere trovato un suo documento all’interno di una macchina sospetta. Gli ha quindi detto di raccogliere gli ori che aveva a casa per portarli a un collega che li avrebbe controllati.

In quel momento però in casa del pensionato era presente un amico che ha subito contattato un carabiniere di sua conoscenza per informarlo della telefonata. Il militare si è sposato nell’abitazione della vittima chiedendo ausilio ai colleghi di Arenzano. 

Poco dopo è arrivato il giovane, subito bloccato e arrestato. È stato trasferito nel carcere di Marassi.

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