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Truffa del finto carabiniere, un nuovo colpo a Castelletto: ma la polizia incastra il malvivente

Il raggiro ai danni di un ultraottantenne. La squadra mobile ha arrestato un uomo di 39 anni. Si cerca il suo complice

Generico ottobre 2026

Genova. Gli investigatori della squadra mobile della questura di Genova hanno arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver truffato un anziano residente nel quartiere di Castelletto a Genova.

L’uomo è stato individuato e rintracciato grazie all’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina mentre si cerca ancora il complice, attualmente a piede libero.

Il raggiro, con la tecnica del “finto carabiniere”, ha fruttato ai malviventi un bottino di circa 15mila euro tra sterline d’oro, orologi e bracciali, consegnati dalla vittima a un falso addetto del tribunale presentatosi alla sua porta.

La consegna dei preziosi era stata preceduta dalla telefonata di un sedicente carabiniere che aveva convinto l’82enne padrone di casa della necessità di effettuare controlli sull’oro custodito in casa, schema di cui l’anziano si è reso conto solo a fatti compiuti.

L’episodio rappresenta soltanto l’ultimo di una serie di casi simili registrati di recente a Genova. L’ultimo nella zona del monte Fasce.

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