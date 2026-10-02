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La truffa

“Hanno hackerato tutti i conti correnti, deve trasferire subito il denaro”, truffata amministratrice di condominio, spariti 89mila euro

A chiamarla un sedicente ispettore di polizia che le avrebbe fatto trasferire il denaro prima sul suo conto corrente e poi su un altro da lui indicato

computer

Genova. La truffa si è materializzata con la telefonata di un ispettore di polizia a un’amministratrice di condominio di Recco che gestisce numerosi palazzi.

“Abbiamo scoperto che le password di accesso ai conti correnti dei condomìni da lei gestiti sono stati tutti hackerati” le avrebbe detto il sedicente poliziotto chiedendole, mentre la teneva al telefono, di spostare urgentemente il denaro da quei conti.

E così l’amministratrice eseguendo vari bonifici e seguendo le istruzioni dell’ispettore ha trasferito il denaro prima sul suo conto corrente e poi su un conto che gli è stato indicato dal funzionario di polizia.

Ma da lì tutti i soldi, in totale circa 89mila euro, sono spariti. La donna ha fatto denuncia e la procura ha aperto un’inchiesta.

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