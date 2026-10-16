Trofeo Gian Luigi Corti: domenica al Palacus la grande festa della pallavolo giovanile

Genova. Cresce l’attesa per l’evento che segna l’apertura ufficiale della stagione giovanile di pallavolo: il 6° Trofeo Gian Luigi Corti. L’appuntamento è fissato per domenica prossima, a partire dalle ore 10:00, presso il Palacus di Genova Albaro, che si trasformerà in una vera e propria arena di gioco e divertimento per i giovanissimi atleti.

L’evento è organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV Liguria Centro in collaborazione con Stelle nello Sport. Come da tradizione, il Trofeo Corti non sarà solo un momento di sport, ma anche un’importante occasione di solidarietà: tutte le quote di partecipazione delle società iscritte e i fondi che verranno raccolti tra il pubblico nel corso della mattinata saranno interamente devoluti alla Fondazione Gigi Ghirotti.

A impreziosire la giornata, ci sarà un ospite d’onore d’eccezione: Giacomo Giretto. L’attuale team manager della Nazionale Italiana maschile di volley, vera e propria stella della pallavolo ligure e Campione del Mondo ad Atene 1994 con la leggendaria “Generazione di Fenomeni” forgiata da Julio Velasco, porterà la sua esperienza e il suo carisma a sostegno dei giovani talenti.

Una partecipazione da record: le 43 squadre pronte a sfidarsi

I numeri di questa sesta edizione confermano il grandissimo entusiasmo del movimento pallavolistico ligure per la categoria S3. Sono ben 43 le formazioni iscritte, pronte a darsi battaglia sotto rete. Il sorteggio ha delineato un tabellone ricco di sfide interessanti.

Di seguito la composizione dei gironi: Girone A: Assarotti Arancio, Santa Sabina Blu, Civette. Girone B: Normac AVB Rossa, Normac VGP Bianca, Recco Azzurra. Girone C: CUS Genova Galletti Rossi, Recco Rosa, Torriglia Sport. Girone D: San Marziano Bianco Verde, SDP Spezia, Sant’Antonio Arancio. Girone E: Volleyscrivia Bianca, N. Oregina, Normac VGP Rossa. Girone F: Serteco Arancio, CUS Genova Mago Merlino, CUS Genova Camelot. Girone G: Cogovalle, Arquata, Serteco Nera. Girone H: La Salle, San Marziano 2017, AGV Aquile. Girone I: Colombo, Sant’Antonio Blu, Albisola Gialla. Girone L: Albisola Blu, Genova Volley, Volare Volley Rosso. Girone M: Albaro Volley, Normac AVB Verde, Virtus Sestri. Girone N: Santa Sabina M, Celle Varazze, Volleyscrivia Blu. Girone O: Santa Sabina Bianca, Pallavolo Spezia, CUS Genova Galletti Bianchi. Girone P: Assarotti Blu, AGV Balene, Volare Volley Bianco.

Sarà una domenica all’insegna dello sport, dell’amicizia e della beneficenza, per ricordare la figura di Gian Luigi Corti, indimenticato giornalista sportivo e storico Vicepresidente nazionale Fipav dal 1980 al 1988, celebrato martedì scorso in Regione Liguria dalla Federvolley in occasione degli 80 anni della pallavolo in Italia, insieme a figure storiche del calibro di Roberto Carmarino, Roberto Scanarotti, Lino Maragliano e Mauro Piccazzo.

L’obiettivo dell’evento, cresciuto anno dopo anno, è quello di celebrare i valori più autentici della pallavolo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere i giovani atleti e la nobile causa della Gigi Ghirotti. Fischio d’inizio fissato per le ore 10.00 e premiazioni finali previste per le ore 17.

Un evento all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà

Il Trofeo, inserito nel percorso “L’Energia che accende lo sport” promosso da Stelle nello Sport e Iren luce gas e servizi, è riservato alla categoria Under 12 4vs4 misto. Le gare saranno arbitrate da arbitri federali e al termine delle sfide verranno premiati tutti i giovanissimi con la medaglia celebrativa. A loro andranno anche i gadget firmati Iren luce gas e servizi e la merenda offerta da Panarello. Confermata l’assistenza medica da parte di Croce Bianca Genovese. Spazio anche alla divertentissima “Gara degli Striscioni”, che metterà in palio bellissimi premi per le squadre più creative, tra cui un voucher del valore di 300 euro offerto da Genovarent.

“Per il nostro Comitato – spiega la Presidente Tiziana Piano – il futuro passa inevitabilmente dai più giovani. Ed è proprio per dare ulteriore centralità e importanza alle nuove generazioni che da sei annoi abbiamo promosso questo evento. Sarà una edizione speciale nell’anno della festa Fipav per 80 anni di storia. Ricordare il debutto del 1946 e premiare il talento di oggi significa unire la nostra gloriosa storia all’energia del futuro, continuando a far crescere il volley ligure con la stessa passione di ottant’anni fa. Anche con il Trofeo Gian Luigi Corti che da 6 anni è la grande festa di apertura della stagione dei più piccoli”.