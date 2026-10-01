Treni, weekend di lavori a Brignole: come cambia la circolazione

Genova. Modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Genova per interventi infrastrutturali programmati a Brignole dalle ore 22 di sabato 3 alle 6 di domenica 4 ottobre e tra Sestri Ponente e Voltri dalle ore 00.30 alle ore 4.30 di domenica 4 ottobre.

Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo FS eseguirà interventi di potenziamento tecnologico nella stazione di Brignole per ricevere i due futuri binari del sestuplicamento tra Genova Brignole e Piazza Principe del nuovo nodo ferroviario genovese che consentiranno peraltro un importante interscambio con la linea metropolitana teso a migliorare la mobilità dei viaggiatori ed in particolare dei genovesi.

Coinvolti con modifiche alcuni collegamenti sulle linee Torino/Novi Ligure – Genova, La Spezia/Sestri – Levante – Genova e Milano, Savona – Genova e Acqui Terme – Genova.

I treni del Regionale sono interessati dalle seguenti modifiche

Torino – Genova : i treni 2114 e 2145 hanno origine/termine corsa a Genova Porta Principe; il treno 12011 termina la corsa a Genova P. Principe;

: i treni 2114 e 2145 hanno origine/termine corsa a Genova Porta Principe; il treno 12011 termina la corsa a Genova P. Principe; Sestri Levante/Genova – Milano: i treni 3016, 3018, 3039, 3043 e 3045 hanno origine/termine corsa a Genova Porta Principe;

i treni 3016, 3018, 3039, 3043 e 3045 hanno origine/termine corsa a Genova Porta Principe; Ventimiglia – Genova Brignole: i treni 3356, 3358 e 3383 hanno origine/termine corsa a Genova Sestri Ponente;

i treni 3356, 3358 e 3383 hanno origine/termine corsa a Genova Sestri Ponente; La Spezia/Sestri L. – Genova: i treni 3286 e 3289 hanno origine/termine corsa a Genova Quarto. Il treno 3288 termina la corsa a Sestri Levante. I treni 12213, 12470,12471 e 12481 hanno origine/termine corsa a Genova Quarto. Il treno 12471 modifica l’orario con anticipi, e ha origine corsa da Genova Quarto. Il treno 12482 Sestri L. – Savona è cancellato;

i treni 3286 e 3289 hanno origine/termine corsa a Genova Quarto. Il treno 3288 termina la corsa a Sestri Levante. I treni 12213, 12470,12471 e 12481 hanno origine/termine corsa a Genova Quarto. Il treno 12471 modifica l’orario con anticipi, e ha origine corsa da Genova Quarto. Il treno 12482 Sestri L. – Savona è cancellato; Savona – Genova Brignole: il treno 12307 ha origine corsa da Genova Sestri Ponente;

il treno 12307 ha origine corsa da Genova Sestri Ponente; Genova – Acqui Terme: i treni 12143 e 12116 sono cancellati.

È istituito servizio con bus nelle tratte Genova – Acqui Terme, Genova/Genova Quarto – Sestri Levante, Genova – Genova Sestri Ponente A./ Savona. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici, di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

I treni Intercity sono interessati dalle seguenti modifiche