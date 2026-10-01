Trasta, 300mila euro per la messa in sicurezza di passo dei Barabini

Genova. La giunta del Comune di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza della carreggiata di passo dei Barabini, a Trasta, chiusa dopo una frana nel marzo dello scorso anno.
L’intervento cuba 300.000 euro destinati all’intero cantiere: “Si tratta di un passaggio importante che ci consentirà di proseguire l’iter per il ripristino della strada – spiega l’assessore alle Manutenzioni Massimo Ferrante – Contiamo, entro il mese di dicembre, di sviluppare e approvare il progetto esecutivo e indire la gara per l’affidamento dei lavori”.
“Dopo vari sopralluoghi, l’intervento di sistemazione è stato inserito negli elenchi dei muri comunali – prosegue Ferrante – ma considerato che la scarpata di valle dove è avvenuta la frana presenta una pendenza quasi verticale e un dislivello di quasi 20 metri, i lavori non possono essere gestiti nell’ambito degli accordi quadro della Direzione Strade”.