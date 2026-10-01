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Trasta, 300mila euro per la messa in sicurezza di passo dei Barabini

La strada era stata chiusa il marzo scorso a causa di una frana. Approvato il progetto esecutivo

frana via Adda a Trasta

 Genova. La giunta del Comune di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la messa in sicurezza della carreggiata di passo dei Barabini, a Trasta, chiusa dopo una frana nel marzo dello scorso anno.

L’intervento cuba 300.000 euro destinati all’intero cantiere: “Si tratta di un passaggio importante che ci consentirà di proseguire l’iter per il ripristino della strada – spiega l’assessore alle Manutenzioni Massimo  Ferrante – Contiamo, entro il mese di dicembre, di sviluppare e approvare il progetto esecutivo e indire la gara per l’affidamento dei lavori”.

“Dopo vari sopralluoghi, l’intervento di sistemazione è stato inserito negli elenchi dei muri comunali – prosegue Ferrante – ma considerato che la scarpata di valle dove è avvenuta la frana presenta una pendenza quasi verticale e un dislivello di quasi 20 metri, i lavori non possono essere gestiti nell’ambito degli accordi quadro della Direzione Strade”.

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