Trasporto pubblico, Ugl proclama lo sciopero per mercoledì 21 ottobre: ecco le modalità

Genova. Amt informa che l’organizzazione sindacale UGL Autoferrotranvieri, con comunicazione datata 19 ottobre 2026, ha proclamato un’azione di sciopero di 4 ore per la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori di AMT”
Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di AMT indicate dalla stessa organizzazione sindacale sono le seguenti per il trasporto comunale: il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.3o; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale addetto alle biglietterie) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno
Servizio di trasporto provinciale: il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30; il personale addetto alle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno
Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo): il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno
In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.