Trasporto pubblico, al via gli incontri con i municipi sul nuovo orario invernale di Amt

Genova. È iniziato questo pomeriggio a Palazzo Tursi il ciclo di incontri tra l’Amministrazione comunale, i vertici di AMT e i presidenti dei Municipi genovesi, dedicato alla verifica del nuovo orario invernale del trasporto pubblico locale, entrato in vigore lo scorso 14 settembre con le modifiche alle linee, rese necessarie dalla crisi finanziaria in cui versa l’azienda.

Già nel corso della scorsa estate, l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, insieme ad AMT, aveva incontrato i presidenti dei Municipi per anticipare i cambiamenti che avrebbero interessato le corse, consapevole dei disagi che la cittadinanza avrebbe inevitabilmente affrontato. In quell’occasione, l’Amministrazione aveva assunto l’impegno di avviare un monitoraggio costante per individuare tempestivamente i punti deboli e le criticità del nuovo piano di mobilità.

Nel pomeriggio si sono svolti i primi tavoli di confronto, che hanno coinvolto il Municipio I Centro Est, il Municipio II Centro Ovest e il Municipio V Val Polcevera. Alla riunione hanno preso parte la presidente del Municipio I Simona Cosso e il presidente del Municipio V Michele Versace. Nel corso degli incontri, i presidenti hanno riportato all’assessore e all’azienda le criticità emerse a partire dal 14 settembre, raccogliendo le voci dei cittadini e delle associazioni locali e hanno illustrato il quadro dettagliato della situazione nei rispettivi territori, avanzando proposte, chiedendo maggiore attenzione per specifiche zone ed esprimendo, a seconda dei casi, perplessità o soddisfazione per la gestione della fase critica che sta attraversando AMT.

L’azienda e l’assessore hanno preso nota di tutte le segnalazioni ricevute, accogliendo in diversi casi i consigli proposti al fine di applicare correttivi e miglioramenti immediati. Il ciclo di incontri proseguirà per l’intera settimana con il coinvolgimento dei restanti Municipi.

“Questi incontri sono di fondamentale importanza per mantenere un dialogo diretto e costante con il territorio- dichiara l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti– Stiamo monitorando con la massima attenzione l’evoluzione della situazione dopo l’avvio dell’orario invernale. Pur muovendoci all’interno di un quadro estremamente complesso e difficile per l’azienda, la nostra priorità è ascoltare le esigenze dei cittadini e intervenire dove possibile, con concretezza e flessibilità, per tutelare i nostri quartieri e migliorare il servizio pubblico”.