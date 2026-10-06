Torna il trail del Diamante, due giorni di corsa sui forti. E c’è anche l’Ultra

Genova. Due giornate di trail, un intero fine settimana dedicato agli appassionati della corsa offroad. Torna il trail del Diamante – Memorial Cristiano Capelli, programmato per il 17 e 18 ottobre a Genova e organizzato dalla Podistica Peralto, la stessa della Mezza di Genova.

Il programma dell’evento prevede nella giornata di sabato 17 (con partenza ore 14.30), il trail “A spasso per i Forti”, un percorso non competitivo aperto a tutti sulla distanza di 6 km per un dislivello di 220 metri.

Domenica 18 le due gare vere e proprie, l’Ultra del Diamante che con i suoi 45 km per 2.500 metri è una delle più lunghe e dure prove di trail dell’autunno nel Nord-Ovest e che rappresenta la vera novità di quest’edizione. Al suo fianco il Trail del Diamante di 24 km per 1.300 metri (gara facente parte del Campionato Fidal – Grand Prix Trail Liguria 2026), che lo scorso anno aveva fatto registrare le vittorie di Filippo Scudieri (Sisport) in 2h12’52” e Virginia Ines Oliveri (Barnes Trail and Road) in 2h37’59”.

C’è poi la Marcia dei Forti 24 km (non competitiva), che ha l’obiettivo di coinvolgere persone di ogni età che amano camminare nella natura e vogliono provare a mettere alla prova la loro resistenza, percorrendo a passo libero, ma senza correre, il percorso del trail, potendo usufruire dell’assistenza e dei ristori previsti per la gara competitiva.

Teatro dei tracciati il parco del Peralto, la zona dei forti e una parte dell’Alta Via dei Monti Liguri, pronti a regalare anche quest’anno scenari di grande impatto e profonde emozioni. L’appuntamento per tutti è domenica 18 a piazzale Eliporto, da dove l’Ultra e la Marcia dei Forti partiranno alle 7:00 e il Trail alle 9:00.

Gli organizzatori hanno predisposto per la gara lunga due cancelli orari, all’Alta Via-Monte Lago-Sentiero per Marsiglia da superare entro le 11:15 per l’andata e le 14:00 per il ritorno. Fino al 16 ottobre le iscrizioni ammontano a 60 euro per il lungo e a 35 per il medio e la marcia, mentre la non competitiva del sabato ha un costo di 10 euro.