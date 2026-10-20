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Traghetti Genova-Olbia: conviene prenotare ora per la prossima stagione estiva

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La rotta che collega il porto di Genova con lo scalo di Olbia rappresenta da sempre una delle arterie marittime più frequentate del Mar Mediterraneo. Per migliaia di turisti, famiglie e viaggiatori d’affari, questo collegamento navale costituisce la porta d’accesso principale verso la Sardegna nord-orientale, schiudendo le porte alle meraviglie della Costa Smeralda, dell’Arcipelago della Maddalena e delle remote località dell’entroterra gallurese. Insomma: la Genova-Olbia non è “una tratta qualunque” ma un lasciapassare per chi desidera raggiungere la più scenografica delle isole italiane viaggiando in solitaria, in coppia, con la famiglia, con o senza il proprio veicolo al seguito, che si tratti di un’auto, di una moto o di un camper.

Per pianificare e prenotare il proprio viaggio in modo semplice, rapido e sicuro, è possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma online Ticketferries.com, portale di riferimento per la prenotazione dei traghetti che permette di confrontare orari, tariffe e sistemazioni a bordo con pochi ed intuitivi passaggi.

La tratta Genova-Olbia: tutti i dettagli da conoscere prima di prenotare

La Genova-Olbia segue una programmazione stagionale pensata per rispondere al meglio ai flussi turistici lungo tutto l’arco dei mesi più caldi e soleggiati. La tratta rimarrà dunque operativa solo fino al 1° novembre 2026, garantendo collegamenti a chi sceglie di regalarsi una vacanza autunnale; successivamente, dopo la pausa invernale – in cui le navi vengono sottoposte ai periodici interventi di manutenzione e restyling – il servizio ripartirà regolarmente a partire da maggio 2027, pronto ad accogliere i flussi della nuova stagione estiva.

Una delle compagnie storiche che opera sia in alta che in bassa stagione è Moby Lines, simbolo del cabotaggio italiano e punto di riferimento per i collegamenti marittimi verso le grandi isole. Famosa per le appariscenti livree dei suoi traghetti con i celebri personaggi dei Looney Tunes, Moby Lines si distingue per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri: le cabine sono ampie, i ristoranti servono cibo italiano e le aree gioco per bambini sono ben attrezzate. La compagnia, inoltre, sta investendo in traghetti di ultima generazione pensati per ridurre l’impatto ambientale.

La traversata Genova-Olbia ha una durata media di circa 12 ore e mezza e si svolge prevalentemente in notturna, per permettere ai passeggeri di riposare e arrivare a destinazione alle prime luci del mattino. In termini di tariffe, il passaggio ponte per un solo passeggero parte da circa 58 euro; se si sceglie la comodità di una cabina privata, il prezzo base si aggira sui 150 euro. Il pacchetto passeggero-auto parte da circa 100 euro per il passaggio ponte e sale a circa 160 euro per la sistemazione in cabina. Si tratta, è bene sottolinearlo, di quotazioni riferite ai periodi di bassa stagione. A partire dal prossimo mese di maggio, con l’avvio della stagione estiva e l’aumento della domanda, i listini subiranno un rialzo atteso nell’ordine del 20-30 percento: per questo motivo l’ideale è muoversi in anticipo e prenotare già da ora il proprio biglietto, approfittando delle tariffe promozionali messe a disposizione sia da Moby Lines sia da GNV.

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