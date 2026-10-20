Traghetti Genova-Olbia: conviene prenotare ora per la prossima stagione estiva

La rotta che collega il porto di Genova con lo scalo di Olbia rappresenta da sempre una delle arterie marittime più frequentate del Mar Mediterraneo. Per migliaia di turisti, famiglie e viaggiatori d’affari, questo collegamento navale costituisce la porta d’accesso principale verso la Sardegna nord-orientale, schiudendo le porte alle meraviglie della Costa Smeralda, dell’Arcipelago della Maddalena e delle remote località dell’entroterra gallurese. Insomma: la Genova-Olbia non è “una tratta qualunque” ma un lasciapassare per chi desidera raggiungere la più scenografica delle isole italiane viaggiando in solitaria, in coppia, con la famiglia, con o senza il proprio veicolo al seguito, che si tratti di un’auto, di una moto o di un camper.

Per pianificare e prenotare il proprio viaggio in modo semplice, rapido e sicuro, è possibile acquistare i biglietti direttamente sulla piattaforma online Ticketferries.com, portale di riferimento per la prenotazione dei traghetti che permette di confrontare orari, tariffe e sistemazioni a bordo con pochi ed intuitivi passaggi.

La tratta Genova-Olbia: tutti i dettagli da conoscere prima di prenotare

La Genova-Olbia segue una programmazione stagionale pensata per rispondere al meglio ai flussi turistici lungo tutto l’arco dei mesi più caldi e soleggiati. La tratta rimarrà dunque operativa solo fino al 1° novembre 2026, garantendo collegamenti a chi sceglie di regalarsi una vacanza autunnale; successivamente, dopo la pausa invernale – in cui le navi vengono sottoposte ai periodici interventi di manutenzione e restyling – il servizio ripartirà regolarmente a partire da maggio 2027, pronto ad accogliere i flussi della nuova stagione estiva.

Una delle compagnie storiche che opera sia in alta che in bassa stagione è Moby Lines, simbolo del cabotaggio italiano e punto di riferimento per i collegamenti marittimi verso le grandi isole. Famosa per le appariscenti livree dei suoi traghetti con i celebri personaggi dei Looney Tunes, Moby Lines si distingue per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri: le cabine sono ampie, i ristoranti servono cibo italiano e le aree gioco per bambini sono ben attrezzate. La compagnia, inoltre, sta investendo in traghetti di ultima generazione pensati per ridurre l’impatto ambientale.

La traversata Genova-Olbia ha una durata media di circa 12 ore e mezza e si svolge prevalentemente in notturna, per permettere ai passeggeri di riposare e arrivare a destinazione alle prime luci del mattino. In termini di tariffe, il passaggio ponte per un solo passeggero parte da circa 58 euro; se si sceglie la comodità di una cabina privata, il prezzo base si aggira sui 150 euro. Il pacchetto passeggero-auto parte da circa 100 euro per il passaggio ponte e sale a circa 160 euro per la sistemazione in cabina. Si tratta, è bene sottolinearlo, di quotazioni riferite ai periodi di bassa stagione. A partire dal prossimo mese di maggio, con l’avvio della stagione estiva e l’aumento della domanda, i listini subiranno un rialzo atteso nell’ordine del 20-30 percento: per questo motivo l’ideale è muoversi in anticipo e prenotare già da ora il proprio biglietto, approfittando delle tariffe promozionali messe a disposizione sia da Moby Lines sia da GNV.