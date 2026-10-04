Tragedia delle Maldive: i 5 sub italiani morti per asfissia nella grotta sottomarina

Genova. Le perizie medico-legali eseguite sulle salme dei cinque sub italiani deceduti lo scorso maggio durante un’escursione sottomarina nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, lo scorso maggio, hanno chiarito in maniera definitiva le cause della tragedia. Come riportato dal Corriere della Sera, gli esami presentati alla Procura attestano che il decesso di tutti i componenti del gruppo è avvenuto per asfissia causata dall’esaurimento della riserva d’aria all’interno delle bombole, avvenuto mentre si trovavano bloccati all’interno di una cavità sottomarina.

La relazione tecnica depositata dagli esperti spazza via le prime ipotesi emerse all’indomani dell’incidente. Gli approfondimenti tossicologici e autoptici hanno infatti escluso del tutto l’eventualità di una contaminazione da monossido di carbonio o di un’alterazione delle miscele gassose utilizzate per l’immersione. Allo stesso tempo, i rilievi sui corpi non hanno riscontrato alcun segno di lesione riconducibile all’attacco di fauna marina.

Dalla ricostruzione degli inquirenti emerge che l’incidente si è verificato all’interno di un articolato sistema di grotte sotterranee caratterizzato da passaggi stretti e scarsa visibilità. Il gruppo, una volta addentratosi nella cavità oltre il limite di sicurezza prestabilito, avrebbe riscontrato gravi difficoltà nell’individuare la via d’uscita. La perdita di orientamento e il conseguente prolungamento della permanenza in profondità hanno portato alla rapida e irreversibile diminuzione delle scorte d’aria a disposizione.

L’attenzione della Magistratura si sposta ora sull’accertamento delle eventuali responsabilità penali e organizzative legate all’escursione. I magistrati stanno infatti vagliando il ruolo delle guide locali e del centro immersioni che ha coordinato l’uscita, verificando se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza, i limiti stabiliti dai brevetti dei sub e la dotazione della strumentazione idonea per esplorazioni in ambienti ostruiti.