Cocaina in un container di limoni: a casa degli arrestati trovati fucili, munizioni e le istruzioni sull’arrivo delle navi dall’Ecuador

Genova. A casa di uno degli arrestati dopo il blitz in un piazzale esterno del porto di Pra’ i finanzieri hanno trovato sequestrato fra le altre cose un foglio A4 manoscritto, fronte e retro, con indicati i nomi e le tratte delle navi portacontainer provenienti da Guayaquil (Equador) dirette a Genova con indicate le date di partenza e di arrivo e relativi commenti. A casa di un altro, seppur regolarmente detenute, una grande quantità di armi, da caccia ma non solo: in tutto 16 fucili da caccia, tre pistole e 340 munizioni calibro 12. Poi una grande quantità di fatture e biglietti che denotano rapporti commerciali con aziende sudamericane. Tutti elementi che sono ora al vaglio degli inquirenti.

A finire in manette per traffico internazionale di droga nella serata di martedì sono Michele Crigna, 33 anni, Vincenzo Maccarone, 54 anni, Domenico Gurrieri, 40 anni ed Eros Nicola Castellan Airaldo, di 32 anni, quest’ultimo appena arrivato a Genova dell’Uruguay.

Le fiamme gialle avevano notato movimenti sospetti intorno a un camion da parte di due uomini che si erano allontanati in auto. Poi, nemmeno due ore dopo, un nuovo movimento che li ha convinti ad appostarsi. I I quattro, arrivati a bordo di due auto si sono divisi, tre sul retro ad aprire il container e uno sulla motrice.

In una paratia verticale del container erano nascosti 119 panetti di cocaina per circa 128 chili e un valore al dettaglio di 70 milioni di euro.

Dopo l’intervento dei finanzieri che hanno bloccato i quattro e sequestrato la droga, Gurrieri ha dichiarato di essere il proprietario del camion e Crigna il suo dipendente. Da chiarire il ruolo del terzo italiano e del 32enne sudamericano.

Domani mattina per i quattro, difesi dagli avvocati Giuseppe Gallo, Samuele Zucchini, Emanuele Tambuscio e Francesco Schimio, si terrà la convalida dell’arresto davanti alla gip Angela Nutini. Gli interrogatori si terranno tutti nel carcere di Marassi anche se gli arrestati sono stati distribuiti anche a Sanremo e Pontedecimo per evitare che possano comunicare tra loro.

Sono accusati di traffico internazionale di droga. Agli arrestati sono stati sequestrati anche i telefoni alla ricerca di contatti utili con i fornitori ma anche con i destinatari dei panetti. Il container, che conteneva limoni ma era già stato svuotato del carico regolare, si trovava a bordo di una nave proveniente dall’Ecuador.