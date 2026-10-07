Torna l’open day con visite gratuite alla quadreria della Cgil in via San Giovanni d’Acri

Genova. Torna l’appuntamento con l’open day con visite guidate gratuite su prenotazione alla quadreria Cgil Genova “Enrico Bruno Novali” di Via San Giovanni d’Acri 6; l’apertura straordinaria alla Quadreria si colloca negli appuntamenti organizzati dalla Cgil per festeggiare il 130esimo anniversario della costituzione della Camera del Lavoro di Genova.

Era il 31 maggio del 1896 quando la Camera del lavoro fu inaugurata ufficialmente e dopo 130 anni, oltre alla ricorrenza storica, si celebra la nascita del sindacato come momento di grande interesse per la città essendo le lotte e le vicissitudini della classe lavoratrice di ieri e di oggi intrinseche allo sviluppo sociale, culturale, politico ed economico cittadino.

Nel corso del 2026 su questa importante ricorrenza sono stati organizzati diversi eventi pubblici: il 29 maggio la prima apertura straordinaria della Quadreria Cgil Enrico Bruno Novali appuntamento che ha visto per l’intera giornata la partecipazione di numerosi gruppi guidati, il convegno sul ruolo delle Camere del Lavoro tenuto a Palazzo Ducale il 26 giugno, il secondo open day rivolto in particolare alle scuole del prossimo 23 ottobre e la presentazione del volume sulla storia della Pettinatura Biella di Fegino prevista per il 15 dicembre nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi in via Garibaldi.

La Quadreria, visitabile gratuitamente su appuntamento, è stata realizzata a partire dai primi anni ’80 del Novecento seguendo un modello di “museo diffuso”, con sculture e dipinti collocati all’interno degli spazi quotidiani del lavoro. La Quadreria ha continuato a rinnovarsi nel tempo arricchendosi di nuove testimonianze, segni della contemporaneità e degli artisti che la interpretano e dell’organizzazione che ne ospita gli esiti formali.

L’appuntamento all’open day è fissato per venerdì 23 ottobre alle ore 10.00 presso il Salone Governato della Camera del Lavoro di Genova in Via San Giovanni d’Acri. Presenteranno l’iniziativa Alessandro Pagano segretario generale Cgil Genova, Fabio Ceraudo presidente Municipio VI Medio Ponente, Gigliola Novali curatrice Quadreria Cgil E. B. Novali. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio del Municipio VI Medio Ponente.