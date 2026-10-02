Torna la “Notte bianca dei bambini”: oltre 50 attività per un sestriere da immaginare

Genova. Sabato 10 ottobre torna, ed è la 15ª edizione, la Notte Bianca dei Bambini. Una giornata interamente dedicata alle bambine e ai bambini, alle famiglie, alla città e al Sestiere della Maddalena, che dalle 15.30 si animerà con laboratori, spettacoli, musica e attività diffuse tra le vie e le piazze del quartiere.

Il tema di quest’anno sarà “La Città Invisibile”, liberamente ispirato alle atmosfere de Le città invisibili di Italo Calvino. Per questa XV edizione l’invito è uno solo: vivere e attraversare il Sestiere della Maddalena con occhi nuovi, lasciandosi guidare dall’immaginazione e dalla fantasia per scoprire ciò che, nella quotidianità, può restare nascosto.

Moltissime le proposte anche quest’anno: attività, spettacoli, laboratori, letture e giochi che accompagneranno bambine, bambini e famiglie in questo viaggio di immaginazione e scoperta, verso luoghi invisibili agli occhi, ma capaci di prendere forma attraverso il gioco e la creatività, grazie al contributo di più di 50 tra Enti del Terzo Settore ed artisti.

Durante la Notte Bianca dei Bambini, il Sestiere della Maddalena si svelerà a chi saprà guardarlo con occhi diversi. Passando da una piazza all’altra, si potrà respirare la magia e farsi stupire dallo spettacolo del Mago Taz, lasciarsi trasportare nel mondo di Gianni Rodari attraverso lo spettacolo di Dario Apicella e Giovanni Parodi, oppure assistere alla calata dei SuperEroiAcrobatici, accompagnata da un laboratorio a ciclo continuo nel quale bambini e ragazzi potranno scoprire “I Super Poteri Invisibili”, in collaborazione con l’Associazione Principesse in Corsia. A completare il viaggio, l’apertura straordinaria dei musei di Palazzo Spinola, per spostarsi non solo con la fantasia, ma anche nel tempo.

Dalle piazze alla tavola: a partire dalle 20.00 torna anche la cena in strada, con 200 posti a sedere lungo via della Maddalena. Un momento conviviale per ricaricarsi prima degli appuntamenti serali.

A chiudere la serata sarà lo spettacolo della Compagnia LiberiTutti “PINOCCHIO ROCKSTAR”, una rivisitazione in chiave rock della celebre storia di Pinocchio, accompagnata dal vivo dalle musiche inedite della LiberiTutti Band. Un viaggio che, attraverso musica, teatro e racconto, accompagnerà bambine e bambini alla scoperta dell’importanza di sbagliare, crescere e trovare la propria strada verso la felicità.

La partecipazione alla Notte Bianca dei Bambini è, come sempre, gratuita e ad accesso libero, ad eccezione di alcune attività che, per esigenze organizzative, richiedono la prenotazione.

Grazie alla collaborazione tra associazioni, realtà del territorio, artisti, istituzioni e abitanti del Sestiere della Maddalena, la Notte Bianca dei Bambini continua a essere non solo una giornata dedicata all’infanzia, ma anche un’occasione per vivere il territorio, incontrarsi e costruire legami.

Il programma completo, con orari, luoghi e modalità di partecipazione alle singole attività, sarà disponibile sui canali ufficiali de Il Laboratorio Società Cooperativa Sociale.

La Notte Bianca dei Bambini è ideata da Il Laboratorio SCS realizzata in collaborazione con il Centro per le Famiglie del Comune di Genova, all’interno del Patto di Comunità Centro Storico e con la partecipazione di più di 50 tra ETS ed Artisti che ogni anno contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa.

L’edizione 2026 è realizzata grazie al contributo del gold sponsor SIRCE S.p.a. e dei bronze sponsor Villa Costruzioni Edili S.r.l. e Genova Industrie Navali S.p.a.

«La Notte Bianca dei Bambini sarà ancora una volta una grande festa per la Maddalena, il centro storico e tutta la città, frutto di un lavoro importantissimo che le associazioni svolgono tutto l’anno, anche attraverso il Progetto di Comunità, e che ringrazio a nome dell’Amministrazione – dichiara l’assessora al Welfare e alle Famiglie del Comune di Genova, Cristina Lodi – Le tante attività gratuite offerte a bambine, bambini e famiglie saranno un’opportunità per far conoscere ed emergere proprio l’impegno delle tantissime realtà del Terzo Settore che creano ogni giorno percorsi virtuosi di condivisione, solidarietà e affiancamento alla comunità del centro storico e, in particolare, alle persone con fragilità. Restituire i vicoli allo sguardo e alla creatività delle bambine e dei bambini significa rafforzare i legami, prendersi cura dei luoghi e riconoscere nella comunità una risorsa essenziale per il benessere della città».

«La Notte Bianca dei Bambini è un evento collettivo nel quale il Sestiere riversa la sua creatività, la sua voglia di fare, il suo crederci e il suo essere ancora bambini, capaci di sognare e desiderare, proponendosi come simbolo di una città in mutamento – sottolinea il presidente de Il Laboratorio SCS, Davide Mazzanti – sempre più attenta ai bisogni delle persone e di un centro storico che, grazie all’impegno di istituzioni e di associazioni che vi agiscono, si rianima».

«La Notte Bianca dei Bambini è un’iniziativa di altissimo valore sociale che, in linea con le politiche portate avanti dall’Amministrazione comunale con il supporto costante del nostro Municipio, punta a riempire gli spazi pubblici del centro storico con tantissimi momenti di aggregazione e socialità, dedicati in primo luogo alle bambine, ai bambini e alle famiglie della Maddalena e di tutta la città – aggiunge la presidente del Municipio I Centro Est, Simona Cosso – È importante che occasioni come questa, di rigenerazione sociale e riappropriazione, da parte delle persone, dei quartieri dove abitino, diventino progressivamente delle consuetudini: un obiettivo che continueremo a portare avanti con l’ascolto e il coinvolgimento attivo delle associazioni del centro storico che ancora una volta, con la Notte Bianca dei Bambini e con il loro impegno quotidiano sul territorio, testimoniano la loro professionalità e il loro profondo attaccamento ai nostri vicoli».