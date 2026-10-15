Torna il festival “È cultura!”: alla Fondazione Carige mostre, incontri, concerti e letture sceniche

Genova. Libri, concerti, letture sceniche e percorsi alla scoperta della città: Fondazione Carige partecipa alla quarta edizione del Festival “è cultura!”, ospitando nella propria sede genovese un programma di iniziative dal 15 al 24 ottobre.

Il filo conduttore degli appuntamenti è il racconto di Genova e del suo legame con il mare, attraverso la storia, le trasformazioni urbane, l’arte e la letteratura. A questo percorso si affianca l’attenzione alla valorizzazione dei giovani artisti della scena culturale genovese, offrendo spazio al talento e nuove occasioni di incontro con il pubblico.

La manifestazione policentrica, promossa da ABI e Acri con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e della Banca d’Italia, valorizza la cultura, l’arte e la creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria.

Il programma di Fondazione Carige si apre dal 16 ottobre con l’esposizione fotografica “Dalla Città ideale alla città reale”. Le immagini dell’Archivio fotografico storico del Comune di Genova – Centro DocSAI, dalla seconda metà dell’Ottocento ai primi del Novecento, dialogano con le vedute settecentesche di Antonio Giolfi, raccontando l’evoluzione urbana della città, l’ampliamento del porto e la trasformazione di quartieri e spazi pubblici.

La mostra fa parte del percorso espositivo condiviso con BPER Banca che inaugura, presso la sede di Via Cassa di Risparmio 15, “Genova ideale. Antonio Giolfi e l’invenzione dell’immagine moderna della città” curata da Andreana Serra Direttrice del DocSAI. Un viaggio nella storia che racconta lo sviluppo della città nei secoli e che vede Fondazione CARIGE e BPER Banca insieme per la promozione cultura sul territorio.

Sempre venerdì 16 ottobre, alle ore 17, Roberto Timossi, autore e consigliere di amministrazione di Fondazione Carige, presenterà il romanzo “I corni del destino”, con l’intervento del presidente Lorenzo Cuocolo. Ambientato tra la Seconda e la Terza crociata, il thriller storico ruota intorno alla ricerca di una misteriosa “reliquia delle reliquie” e attraversa alcuni dei luoghi più significativi della Liguria, da Genova all’abbazia di Tiglieto, fino ad Alassio e all’isola Gallinara.

Due gli appuntamenti musicali dell’Orchestra Paganini. Sabato 17 ottobre, alle ore 17.30, il chitarrista Riccardo Guella proporrà musiche di Niccolò Paganini, Isaac Albéniz, Antonio José e Francisco Tárrega. Domenica 18 ottobre, alle ore 17.30, sarà protagonista il Trio Kegelstatt, composto da Sirya Francesca Scarselli al clarinetto, Anastasia D’Elia alla viola e Nicolò Gadaleta al pianoforte, con un programma dedicato a Mozart, Glinka e Beethoven. Nato nel 2025, il giovane ensemble vanta già partecipazioni a importanti rassegne ed è stato ammesso nel 2026 al corso di perfezionamento del Maestro Bruno Canino presso la Scuola di Musica di Fiesole.

Nelle stesse giornate, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle ore 10 alle ore 14, il Palazzo aprirà le proprie porte per le visite guidate, offrendo al pubblico l’opportunità di esplorare le sale e ammirare le opere d’arte custodite al suo interno.

Martedì 20 ottobre, alle ore 17.30, l’artista e architetto Patrizia Pittaluga condurrà la conferenza a colori “La Superba Bellezza di Genova nei secoli”. Attraverso la proiezione dei propri acquerelli, l’autrice accompagnerà il pubblico tra strade, palazzi e scorci che hanno plasmato l’identità della città.

Il rapporto con il mare sarà al centro degli appuntamenti di mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre, alle ore 17.30, quando gli attori del Teatro Nazionale di Genova Davide Niccolini e Federica Trovato porteranno in scena “Destinazione Atlantide. Storie e canti del mare”. La lettura intreccerà testi di autori come Platone, Coleridge, Hemingway e Baricco con musiche ispirate alla tradizione marinaresca.

Il programma si concluderà sabato 24 ottobre, alle ore 18, con la presentazione di “Breviario di etica artistica”. Gli autori Armando Punzo e Rossella Menna, in dialogo con il moderatore Andrea Porcheddu, partiranno dall’esperienza del teatro in carcere per riflettere sul valore dell’arte nella società contemporanea e sul suo rapporto con le istituzioni.