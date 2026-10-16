Torna BiG, il festival della creatività e della comunicazione: tutte le novità della settima edizione

Genova. Come si trovano idee nuove quando il mercato cambia rapidamente e le strategie consolidate non bastano più? E come si può trasformare la creatività in uno strumento concreto per affrontare le sfide delle imprese? Sono alcune delle domande al centro di BiG – Brief in Genova, il festival della creatività, della comunicazione e del marketing organizzato da URKA APS, che torna a Genova dal 20 al 23 ottobre 2026, con la giornata principale di incontri venerdì 23 ottobre a Villa Durazzo Bombrini.

Il tema scelto per la settima edizione è “Tanto vale giocare”: un invito a sperimentare, cambiare prospettiva e mettere in discussione le regole quando rischiano di frenare l’innovazione. In un settore caratterizzato da ritmi accelerati, pressione sui budget, moltiplicazione dei contenuti e trasformazioni legate all’intelligenza artificiale, BiG vuole creare uno spazio in cui aziende, agenzie, professionisti, studenti e freelance possano confrontarsi, costruire relazioni e immaginare nuove soluzioni.

«Nel lavoro quotidiano è facile finire per ripetere formule che conosciamo già, soprattutto quando il tempo per fermarsi a ragionare sembra non esserci mai. Ma è proprio quando ci concediamo la possibilità di sperimentare, fare domande e guardare un problema da un’altra angolazione che possono nascere le idee più interessanti. Con BiG vogliamo offrire alle persone e alle aziende un’occasione per uscire dalla routine, incontrare competenze diverse e riscoprire il valore della creatività come leva per affrontare le sfide del presente. E vogliamo farlo qui, a Genova, contribuendo a rafforzare una comunità capace di attrarre talenti e generare nuove opportunità per il territorio», dichiara Lucia Cavaliere, presidente di URKA APS e co-founder di BiG.

TALK, GIOCHI E NUOVI PUNTI DI VISTA: IL PROGRAMMA DEL 23 OTTOBRE

Venerdì 23 ottobre, a Villa Durazzo Bombrini, la giornata principale di BiG proporrà talk, panel e format interattivi per esplorare le trasformazioni della creatività, della comunicazione e del marketing. Tra gli ospiti figurano Alessandra Buchignani, creative director di LePub; Giovanna Mocchetti, creative supervisor di DUDE; Luciano Marchetti, co-founder ed executive creative director di VICEVERSA; Paolo Ratto, founder e chairman di TWOW; Matteo Giusto, Agency Lead di Google; Francesca Spadoni, Client Partner di Spotify; Alessandro Cecconato, head of marketing di Sugar Music; Marcello Roncallo, sales director di Chora Media; e Alessandra Marin di ILLO. Sarà presente anche il team di My Secret Case, con Arianna Sacripanti, art director, Andrea Nana Giordo, senior graphic designer e illustratrice, e Niccolò Galvan, head of growth.

Il programma spazierà dalle strategie di marca ai nuovi modelli di business delle agenzie, dal game design alle trasformazioni del mercato creativo, con momenti dedicati anche al confronto tra generazioni professionali e alla costruzione di nuove relazioni. Tra gli appuntamenti figurano Fresh Takes, una portfolio review che ribalta il confronto tradizionale tra junior e senior, e Bar Tech, dedicato al valore degli eventi nelle strategie dei brand.

IL CONTEST UNDER 30: IDEE GIOVANI PER UNA SFIDA REALE

Tra gli appuntamenti centrali del festival c’è il contest creativo under 30, in programma dal 20 al 22 ottobre, con presentazione e premiazione dei progetti nella giornata conclusiva del 23 ottobre. Studenti e giovani talenti provenienti da Genova e da altre città italiane lavoreranno in squadre multidisciplinari per sviluppare una vera campagna di comunicazione a favore di una realtà non profit del territorio ligure, chiamata a condividere una propria esigenza concreta.

Il brief verrà svelato all’inizio del contest. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso che combina team building, strategia e direzione creativa, con il supporto di professionisti del settore e un workshop basato sul metodo LEGO® Serious Play®. L’obiettivo è arrivare a una proposta di comunicazione capace di rispondere alle necessità della realtà coinvolta, mettendo alla prova competenze, capacità di collaborazione e attitudine a trovare soluzioni.

Il contest è anche un’occasione di incontro tra giovani talenti e mondo professionale: i partecipanti possono confrontarsi con direttori e direttrici creativi, ampliare il proprio portfolio e costruire relazioni utili per il futuro lavorativo. La partecipazione è gratuita e dà diritto a crediti formativi universitari.

UN’OCCASIONE ANCHE PER LE AZIENDE: COMPETENZE, STRATEGIE E NUOVI CONTATTI

BiG si rivolge anche alle imprese che vogliono investire sulla comunicazione, aggiornare il proprio approccio al marketing e incontrare professionisti con competenze differenti. La giornata del 23 ottobre affiancherà ai talk e ai panel un workshop dedicato alle aziende, “Play harder – Se non giochi con il problema non lo risolverai mai”, tenuto dalla Brand Strategist Virginia Colotto, pensato per affrontare le sfide da prospettive nuove e sperimentare modalità alternative di analisi e soluzione dei problemi.

Il programma alternerà momenti di approfondimento a format interattivi dedicati, tra gli altri, alla brand strategy, al game design applicato alla comunicazione, alle dinamiche nei gruppi di lavoro e ai modelli organizzativi delle agenzie. L’obiettivo è offrire spunti che possano tradursi in strumenti utili per le organizzazioni: dalla capacità di distinguersi in mercati affollati alla costruzione di identità di marca riconoscibili, fino alla ricerca di nuovi linguaggi per entrare in relazione con il pubblico.

Accanto ai contenuti, il festival valorizza il networking come parte integrante dell’esperienza: un’occasione per mettere in contatto imprese, agenzie, professionisti e nuovi talenti, favorendo lo scambio di esperienze e la nascita di collaborazioni.

GENOVA AL CENTRO DELLA COMMUNITY CREATIVA

Dal 2019 BiG contribuisce a costruire a Genova uno spazio di incontro per chi opera nella creatività, nella comunicazione e nel marketing. Il festival è ideato e organizzato da URKA APS con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, ADCI – Art Directors Club Italiano, UNA – Aziende della Comunicazione Unite, Accademia Ligustica di Belle Arti, DiHu – Digital Humanities Università di Genova, DAD – Dipartimento Architettura e Design dell’Università di Genova, DISFOR – Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di Genova e ITS.

Anche nel 2026 il progetto punta a rafforzare il dialogo tra il tessuto imprenditoriale locale e una rete di competenze provenienti da tutta Italia, mettendo al centro il valore delle idee, la formazione delle nuove generazioni e la possibilità di sperimentare nuovi modi di affrontare le sfide della comunicazione.