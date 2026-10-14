Genova. Prende il via mercoledì 11 novembre 2026 a Genova la diciassettesima edizione di Testimonianze Ricerca Azioni, il festival organizzato dalla Fondazione Teatro Akropolis e diretto da Clemente Tafuri, in programma fino a sabato 28 novembre. L’edizione 2026 rafforza la dimensione internazionale del festival e il ruolo di Teatro Akropolis come luogo di ricerca, produzione e progettazione artistica, mettendo in relazione teatro, danza e butō, musica contemporanea, cinema, opere video, teatro di figura e pratiche performative.

“La ricerca e la transdisciplinarità continuano a essere alla base del festival – spiega Clemente Tafuri, direttore artistico del festival – ma quest’anno abbiamo voluto rafforzare la costruzione di relazioni internazionali che non si esauriscano nell’ospitalità degli artisti e che nascano invece dalla condivisione dei processi di ideazione, ricerca e produzione. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nella giovane danza contemporanea attraverso Limen, a sostenere nuove produzioni cinematografiche e performative e a dare spazio a percorsi di ricerca come quelli di Teatro Valdoca e della danza butō, che esplorano attraverso linguaggi differenti il rapporto tra corpo, parola e immagine”.

DUE NUOVI PROGETTI INTERNAZIONALI

Con la Kunstuniversität Linz – Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Teatro Akropolis avvia “L’indagine transdisciplinare sui sensi”, un progetto di ricerca artistica che proseguirà tra Genova e Linz nel biennio 2027–2028. Sabato 14 novembre, al termine di una residenza artistica, Paola Bianchi presenta in prima assoluta “pathosmells“, performance realizzata con Stefano Murgia che esplora il rapporto tra pratica coreografica e percezione sensoriale. Il progetto comprende inoltre l’incontro-seminario “Performing Smells”, sabato 14 novembre, e un incontro con il pubblico al termine della performance, con il coinvolgimento di Paola Bianchi, Stefano Murgia e Silke Felber, docente alla Kunstuniversität Linz.

Sul versante musicale nasce “Musica Nuova”, progetto sviluppato con L’Art pour l’Aar, festival di musica contemporanea di Berna, e ideato dal musicista e direttore d’orchestra Pietro Borgonovo. Venerdì 27 novembre, quattro composizioni originali di Riccardo Burato, Romeo Cossidente, Jean-Luc Darbellay e Hans Eugen Frischknecht saranno eseguite in prima assoluta da Eutopia Ensemble, diretto da Borgonovo, insieme alla “Kammersymphonie n. 1 op. 9” di Arnold Schönberg nella trascrizione di Anton Webern. La giornata comprende inoltre prove aperte e un incontro con il pubblico, i musicisti e i compositori. La collaborazione proseguirà nei prossimi anni attraverso nuove attività e scambi artistici tra Genova e Berna.

LE NUOVE PRODUZIONI DI TEATRO AKROPOLIS E AKROPOLISLIBRI

Tra gli appuntamenti centrali dell’edizione 2026 figura la prima assoluta di “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Roberta Nicolai“, nuova produzione cinematografica di Teatro Akropolis e AkropolisLibri, in programma sabato 21 novembre. Il film, diretto da Clemente Tafuri, conclude il ciclo cinematografico “La parte maledetta” e approfondisce, attraverso l’esperienza della direttrice del festival Teatri di Vetro di Roma, il rapporto tra ricerca artistica e processo creativo.

Mercoledì 11 novembre viene inoltre presentato “La tigre”, cortometraggio diretto da Clemente Tafuri e ispirato all’omonima poesia di William Blake, nell’ambito della rassegna “Dissolvenza in nero. Cinema video arti performative”.

LIMEN – DANZA UNDER 35

L’attenzione alle nuove generazioni trova uno dei suoi principali sviluppi in Limen – Danza under 35, progetto dedicato alla giovane danza contemporanea e sostenuto da MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

La rassegna riunisce otto lavori: la prima nazionale di “Chella ca guarda n’terra” di Brunella Sabatino, venerdì 13 novembre; “ANIMI” di Matteo Bittante, mercoledì 11 novembre; e le prime regionali di “La grazia del terribile” di Stefania Tansini, sempre mercoledì 11 novembre, “HIT” di Parini Secondo, venerdì 13 novembre, “Villa Quiete” di Palermo/Petrosino, domenica 15 novembre, “VENTANA” di Nina Bergal e “The Old Man” di Nanouk, mercoledì 18 novembre, e “Draunara” di Michael Incarbone, giovedì 19 novembre.

TEATRO VALDOCA TRA PAROLA, SUONO E IMMAGINE

Giovedì 26 novembre, Teatro Valdoca è protagonista di “Dottrina dell’attimo”, appuntamento che mette in relazione teatro, parola poetica e cinema. Mariangela Gualtieri presenta “Dottrina dell’attimo. Rito sonoro”, mentre Cesare Ronconi firma “Dottrina dell’attimo. Opere video”, nell’ambito della rassegna “Dissolvenza in nero”. La serata comprende inoltre un incontro con gli artisti e Fulvio Baglivi, curatore di “Fuori Orario. Cose (mai) viste” di Rai 3.

IL BUTŌ CON KEN MAI E HARUNA UENO

La danza butō è protagonista della giornata conclusiva del festival, sabato 28 novembre, con gli artisti giapponesi Haruna Ueno e Ken Mai. Ueno presenta “Abyss Blue”, che riunisce “Contemplating the Abyss” e “Sun and Blue”, entrambe in prima nazionale, mentre Ken Mai porta in scena “Flesh to Ashes”, anch’esso in prima nazionale.

Il programma comprende inoltre due workshop condotti da Haruna Ueno giovedì 26 novembre e Ken Mai venerdì 27 novembre, un incontro con i due artisti ed Emanuela Patella venerdì 27 novembre e un approfondimento con Samantha Marenzi dell’Università Roma Tre sabato 28 novembre, realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

La rassegna “Dissolvenza in nero. Cinema video arti performative” accompagna il festival con proiezioni dedicate al rapporto tra cinema e arti performative. Mercoledì 11 novembre, la presentazione con Gabriele Rizza e Nicolò Villani introduce “ECO” di Opera Bianco, diretto da Vincenzo Schino. Seguono “POLITTICO” di Opera Bianco, mercoledì 18 novembre, e “Camera 208. Strettamente Confidenziale” di gruppo nanou, con regia video di Claudio Martinez, giovedì 19 novembre. Sempre nell’ambito degli appuntamenti dedicati al cinema e alla riflessione sul teatro, venerdì 20 novembre viene presentato “La parte maledetta. Viaggio ai confini del teatro. Carmelo Bene” di Clemente Tafuri, vincitore del Premio Ubu 2025.

La danza trova spazio anche sabato 21 e domenica 22 novembre con “redrum – Overlook Hotel” di gruppo nanou, in prima regionale e vincitore ex aequo del Premio Ubu 2024 come miglior spettacolo di danza. Giovedì 19 novembre, nell’ambito di “Oscillazioni”, progetto curato da Roberta Nicolai, Michael Incarbone presenta in prima assoluta “Draunara/ZOLLA – Ecoestetiche del corpo nel paesaggio“, un dispositivo scenico che sviluppa la ricerca avviata con “Draunara”, presentato nella rassegna Limen, portandola dalla scena allo spazio naturale.

Venerdì 13 novembre, alle ore 10, le vie di Sestri Ponente ospitano la prima assoluta di “In cerca di Pinocchio”, performance collettiva con cui Teatro Akropolis celebra il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, coinvolgendo centinaia di bambini e ragazzi delle scuole del territorio. Il teatro di figura è protagonista giovedì 19 novembre con “Invisibili Invincibili. Burattinai e burattini”, incontro con Alfonso Cipolla e Claudio Montagna, seguito dalla prima regionale di “Gaetano” di Claudio Montagna.

Tra gli appuntamenti di approfondimento, sabato 14 novembre, a Villa Durazzo Bombrini, nell’ambito di Heliopolis, Antonio Attisani presenta il libro “Tutto era musica. Il teatro della scrittura secondo Franz Kafka” in dialogo con Clemente Tafuri. Nella stessa occasione vengono presentati i nuovi materiali del Fondo Antonio Attisani e inaugurato il Fondo Teatro Akropolis. Giovedì 26 novembre, al Museo Biblioteca dell’Attore, Marco De Marinis conduce il seminario “Riflessioni sull’attore post novecentesco”, mentre venerdì 27 novembre, a Teatro Akropolis, “Foglio-mondo. Dialoghi transdisciplinari” riunisce Carlo Sini, Florinda Cambria e Pietro Borgonovo per un incontro dedicato al rapporto tra musica e filosofia.

Sul versante editoriale, AkropolisLibri accompagna il festival con il volume “Teatro Akropolis. Testimonianze ricerca azioni“, a cura di Clemente Tafuri, che raccoglie interventi di artisti, intellettuali e critici sul teatro e sull’arte contemporanea. Il progetto editoriale di AkropolisLibri è stato insignito del Premio Ubu 2017.

Completa il programma la mostra fotografica “Sarà una mostra importante. Corpi senza menzogna” di Pippo Delbono, a cura di Simone Azzoni e Francesca Marra di Grenze Arsenali Fotografici, che inaugura domenica 15 novembre nella Stanza della Poesia a Palazzo Ducale e rimane aperta fino a sabato 28 novembre.

I LUOGHI DEL FESTIVAL E IL SERVIZIO NAVETTA GRATUITO

Il festival attraversa Genova dalla periferia al centro, tra gli spazi di Teatro Akropolis, Palazzo Ducale, Biblioteca Universitaria di Genova, Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo di Palazzo Reale, Villa Durazzo Bombrini, Museo Biblioteca dell’Attore e Istituto di Studi Orientale Celso.

A rafforzare il collegamento tra il centro e Sestri Ponente contribuisce anche il servizio bus navetta gratuito previsto per gli spettacoli a Teatro Akropolis, con partenza da Piazza De Ferrari, fermate intermedie in Piazza della Nunziata e Piazza Montano a Sampierdarena e ritorno al termine degli appuntamenti. Il servizio è prenotabile online dalla pagina della biglietteria sul sito di Teatro Akropolis. Il rapporto del festival con il territorio trova inoltre spazio nelle iniziative promosse dal Comune di Genova per “Trasformazioni urbane – 100 anni della Grande Genova”.

BIGLIETTI E ULTERIORI INFORMAZIONI

I biglietti per gli spettacoli della diciassettesima edizione di “Testimonianze ricerca azioni” sono disponibili online sulla piattaforma Mailticket.

Per la rassegna “Limen – Danza under 35” è disponibile un carnet promozionale per sette spettacoli al costo di 42 euro, con tariffa ridotta a 28 euro riservata ai giovani dai 19 ai 35 anni.

“Testimonianze ricerca azioni” è organizzato da Fondazione Teatro Akropolis Impresa Sociale ETS, con la direzione artistica di Clemente Tafuri, ed è realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria, Comune di Genova e Società per Cornigliano. Limen – Danza under 35 è sostenuto da MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. Il festival gode inoltre del patrocinio del Consolato generale del Giappone a Milano, dell’Istituto Giapponese di Cultura – Japan Foundation di Roma, di Rai Liguria e di UNIMA – Union Internationale de la Marionnette.

Partner internazionali sono il Festival L’Art pour l’Aar di Berna e la Kunstuniversität Linz – Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung.

Il festival è realizzato in collaborazione con Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura, Università di Genova, Il Falcone – Centro universitario teatrale, Accademia Ligustica di Belle Arti, Museo di Palazzo Reale, Museo Chiossone, Biblioteca Universitaria di Genova, Museo Biblioteca dell’Attore e Celso – Istituto di Studi Orientali, La stanza della Poesia.

I partner culturali sono Festival Teatri di Vetro di Roma, Centro Studi Alessandro Fersen, Mechrì – Laboratorio di filosofia e cultura di Milano, Network Anticorpi XL / Residance XL, Berenice Film, Giovine Orchestra Genovese e CLEC,. Rai Radio 3 è media partner.

Collaborano inoltre Fondazione Alessandro Fersen e Liceo coreutico Gobetti.