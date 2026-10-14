Terzo Valico, incontro pubblico al Matitone sul nuovo parco pubblico in via Ardoino

Genova. Si svolgerà domani, giovedì 15 ottobre,, alle 18, l’incontro pubblico rivolto a tutta la cittadinanza, presso l’Auditorium del Matitone, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Ferrante e del presidente del Municipio II Centro Ovest Michele Colnaghi per presentare il progetto del nuovo parco pubblico previsto in copertura alla galleria ferroviaria di Genova Campasso, in fase di realizzazione da parte di Rfi.

Un progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana per le aree di Genova interessate dal passaggio del Terzo Valico e del Nodo di Genova, revisionato a seguito del percorso pubblico di partecipazione svoltosi tra dicembre 2025 e febbraio 2026, e per il quale sta per prendere il via la conferenza dei servizi e la procedura espropriativa.

Due sono gli ambiti di intervento previsti che riguardano le aree interessate dal progetto ferroviario: l’Ambito 1, Certosa e Rivarolo e l’Ambito 2 via Ardoino.

“La realizzazione del Terzo Valico e del Nodo di Genova deve rappresentare un’opportunità di sviluppo non solo per il sistema dei trasporti, ma anche per i quartieri attraversati dalle nuove infrastrutture – dichiara Ferrante – con il nuovo parco urbano di via Ardoino vogliamo restituire ai cittadini spazi verdi e luoghi di aggregazione, migliorando concretamente la vita a Sampierdarena. Lo stanziamento delle risorse ci consente ora di compiere un passo decisivo verso la realizzazione del progetto. È fondamentale che questa trasformazione avvenga attraverso un dialogo costante con i residenti, ascoltando le loro esigenze e accompagnando con la massimo attenzione anche le fasi più delicate, come quelle legate agli espropri. Le grandi opere devono lasciare ai territori non solo nuove infrastrutture, ma anche benefici tangibili e duraturi”.

A fronte delle risorse complessivamente disponibili, lo scorso 11 settembre sono stati emessi i due decreti del commissario straordinario di governo, presentati nell’ambito dell’incontro svoltosi il 14 settembre in Prefettura alla presenza del viceministro alle Infrastrutture, dello stesso commissario, del presidente della Regione Liguria e della sindaca, che hanno formalizzato lo stanziamento di una prima tranche di fondi, pari a circa 58,5 milioni di euro, suddivisi nei due ambiti e destinati alla realizzazione dei seguenti interventi: Ambito 1 Certosa – Rivarolo – Fase 1: Espropri, demolizioni e sistemazione aree (42.250.000,00 euro) e Nuovo Parco urbano presso Via Ardoino a Sampierdarena (16.380.000,00 euro).

A seguito di tale stanziamento, gli uffici del Comune di Genova hanno potuto finalmente procedere con l’attivazione della fase finale del progetto del parco urbano presso Via Ardoino nonché avviare il lavoro progettuale specifico sulla Fase 1 dell’Ambito Certosa-Rivarolo.

In questo contesto, nei giorni scorsi si sono svolti, presso la Casa di Quartiere di Certosa, quattro incontri dedicati a informare i cittadini coinvolti dalla Fase 1 (espropri e demolizioni all’interno dell’Ambito 1 del Progetto Integrato) circa le modalità e le prospettive delle procedure espropriative. Erano presenti l’assessore Massimo Ferrante, il presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace e il consigliere regionale Federico Romeo.

Per quanto riguarda l’Ambito 2 di via Ardoino, l’Assessore Massimo Ferrante ha incontrato lo scorso 5 ottobre i residenti del civico 9 di via Cristofoli a Sampierdarena, interessati da un’estensione del perimetro degli espropri propedeutici alla rifunzionalizzazione di immobili connessi al nuovo parco urbano.