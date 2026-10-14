Terzo Valico, scatta la cassa integrazione per 300 lavoratori: “Campanello d’allarme”

Genova. Ancora una tegola sui lavori per il Terzo Valico. È scattata infatti la cassa integrazione per circa 300 lavoratori della ditta Seli Overseas, impegnata sul versante alessandrino dei cantieri. La cassa durerà circa 13 settimane, e dai sindacati arriva l’allarme sulle ripercussioni che potrà avere sulla maxi opera. A oggi sono circa 1.800 gli operai al lavoro tra Liguria e Piemonte.

Alla base della cassa integrazione ci sono gli extra costi. Il consorzio guidato da WeBuild aveva chiesto in estate al Governo 3 miliardi di euro aggiuntivi per completare l’opera, ma le risorse non sono ancora arrivate. Da qui le difficoltà a proseguire con i lavori.

“La cassa integrazione è un campanello d’allarme che non può essere ignorato – dicono i deputati del Pd Valentina Ghio, Alberto Pandolfo, Federico Fornaro, Luca Pastorino che hanno presentato un’interrogazione al Ministero delle infrastrutture – La preoccupazione riguarda anche il rischio che la crisi si estenda agli altri cantieri, compreso quello ligure, coinvolgendo complessivamente circa 1.800 lavoratori, incluso l’indotto. Sarebbe uno scenario gravissimo, per l’occupazione e per le prospettive economiche e produttive della Liguria. Il Governo chiarisca quali misure intende adottare per tutelare i livelli occupazionali e assicurare la continuità dei lavori. Servono risposte concrete adesso, prima che una situazione, già preoccupante, diventi una crisi più ampia”.

“Salvini e Rixi non possono continuare a restare a guardare. Il ministro delle Infrastrutture e il viceministro ligure hanno il dovere di attivarsi, fare chiarezza sulle ragioni che hanno portato a questa situazione e mettere in campo tutte le iniziative necessarie per sbloccare le criticità. Non basta rivendicare l’importanza strategica del Terzo Valico: bisogna garantire che l’opera proceda e che i lavoratori non paghino il prezzo di problemi che le istituzioni non sono state in gradi di affrontare. Parliamo di un’infrastruttura fondamentale per collegare il sistema portuale ligure alle principali direttrici ferroviarie del Nord Italia e ai corridoi europei che ha già subito troppi ritardi”, aggiungono.

“Le difficoltà legate ai maggiori costi dell’opera, ai ritardi accumulati e alla rimodulazione delle risorse del Pnrr richiedono risposte immediate e un’assunzione di responsabilità da parte del Governo – concludono i parlamentari – Non possiamo permettere che le criticità economiche e finanziarie si traducano in cassa integrazione, perdita di reddito e ulteriore incertezza per chi lavora nei cantieri. Per questo abbiamo chiesto che vengano messe in atto iniziative urgenti a tutela dei lavoratori coinvolti e per garantire la prosecuzione del cantiere senza ulteriori ritardi e interruzioni”.