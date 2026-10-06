Terminal Messina, sindacati all’attacco: “Un mese di sciopero per il contratto integrativo, turnistica e sicurezza”

Genova. Un’ora di sciopero a fine turno per un intero mese. È la risposta che l’assemblea dei lavoratori del Terminal Messina stanno mettendo in campo per rivendicare i propri diritti e per porre l’attenzione sulle problematiche riguardanti la turnistica, la contrattazione aziendale e la sicurezza sul lavoro che avevano già portato alla proclamazione dello stato di agitazione.

“Nell’ultimo incontro avvenuto con l’Azienda non sono arrivate risposte su diversi punti oggetto della rivendicazione sindacale tra le quali le maggiorazioni sul lavoro straordinario, l’aumento del valore dei buoni pasto, la riorganizzazione della turnistica, la redistribuzione equa di alcune indennità”, scrivono Filt Cgil Fit Cisl Uil trasporti Genova in una nota congiunta.

“Per questi motivi Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti hanno proclamato un’ora per ogni turno lavorativo da effettuarsi durante la prima ora di ogni turno dal 1 ottobre sino al 30 ottobre 2026”.