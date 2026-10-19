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Ieri

Insieme a un amico cerca di buttare dalla tromba delle scale il nuovo fidanzato della sua ex: due arresti per tentato omicidio

E' successo la notte tra sabato e domenica in un appartamento a Rivarolo. Gli arrestati hanno 20 e 25 anni

polizia volante notte

Genova. Ubriaco e geloso, insieme a un amico-complice, ha tentato di far irruzione a casa della ex fidanzata e poi ha cercato di uccidere il nuovo fidanzato di quest’ultima buttandolo giù dalla tromba delle scale.

Per questo un ecuadoriano di 25 anni e un peruviano di 20 sono stati arrestati dai poliziotti delle volanti per tentato omicidio.

La lite è scoppiata poco prima dell’alba quando il 25enne insieme al complice più giovane si è presentato nell’appartamento della sua ex nel quartiere di Rivarolo: dalla discussione rapidamente i due sono passati alle vie di fatto ma il giovane aggredito – che ha 20 anni come uno degli aggressori – è riuscito con le mani e anche con i piedi a restare aggrappato alla ringhiera.

Nel parapiglia sul posto è arrivata la polizia allertata dalla giovane. Gli agenti hanno bloccato i due che sono stati denunciati a piede libero per resistenza. Pe il 25enne è scattata anche la denuncia per i maltrattamenti alla ex, che lo aveva lasciato proprio per il suo comportamento violento.

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