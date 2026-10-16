Tende e striscioni all’Albergo dei Poveri, la protesta degli studenti universitari contro tagli all’istruzione e riarmo

Genova. Tende e striscioni all’Albergo dei Poveri, la sede universitaria di Castelletto, dove da questa mattina gli studenti hanno organizzato la protesta contro le scelte dell’Ateneo e “di una classe politica che non hanno la priorità di garantire loro un vero diritto allo studio, ma preferiscono favorire gli interessi della guerra e delle aziende private”.

L’azione, che segue le mobilitazioni studentesche di questi giorni, dove alcuni istituti superiori sono stati occupati dai collettivi studenteschi, è stata coordinata dagli studenti di Cambiare Rotta, sulla scia delle iniziative sul tema lanciate in tutto il paese e rilancia lo sciopero generale del 30 ottobre. “Mentre in tutta Europa vediamo le giovani generazioni in piazza per riprendersi il loro futuro, come in Francia per la crisi del mondo della formazione e in Spagna per la crisi abitativa, anche noi sappiamo di vivere le stesse contraddizioni ed è il momento per noi, come stanno facendo gli studenti in tanti atenei d’Italia, di pretendere un’inversione di rotta sul carovita e sul carostudi“.

“Oggi pomeriggio, in aula magna all’Albergo dei Poveri, si terrà un incontro di presentazione del nuovo Campus Erzelli, evento a cui saranno presenti il rettore Delfino, il futuro rettore Uccelli, la sindaca Salis, il presidente della regione Bucci e il viceministro delle infrastrutture Rixi – scrivono gli attivisti in una nota stampa – Abbiamo di fronte i rappresentanti di università, comune, regione e governo che, sui rispettivi livelli, sono responsabili della crisi che ogni giorno viviamo noi studenti. Non abbiamo mai visto nessuno di loro esprimersi, o tanto meno fare qualcosa di concreto, per i veri problemi degli studenti. Oggi si ritroveranno qui per presentare un progetto di cui si parla da anni e per cui l’università ha stanziato di 70 milioni di euro (solo nel biennio 2025-2027), per costruire un campus di ingegneria nella zona in cui si trovano aziende come l’Ansaldo e la Leonardo, indice di quanto l’università voglia sempre di più vendersi agli interessi dei privati e delle aziende belliche”.

Il manifesto della mobilitazione

“Nel frattempo, vediamo una crisi abitativa che colpisce duramente gli studenti: i posti alloggio nelle residenze sono gravemente insufficienti rispetto al numero dei fuorisede, chi riesce a ottenere l’alloggio è costretto a vivere in strutture che cadono a pezzi in condizioni igieniche pietose, e tutti gli altri devono fare i conti con affitti sempre più alti, cosa che porta sempre più studenti a dover lavorare per mantenersi mentre sono all’università – continuano gli studenti – Persino Aliseo ha aumentato i costi degli alloggi in affitto, adeguando quello che dovrebbe essere un servizio pubblico al mercato privato. Vediamo la crisi del trasporto pubblico, a cui l’amministrazione comunale sta rispondendo smantellando il servizio, cosa che rende estremamente difficile per gli studenti raggiungere l’università, soprattutto per chi vive nelle periferie. Intanto la sindaca, insieme a Piantedosi, propone la creazione di un CPR e di alloggi per la polizia nel centro storico, mentre per gli studenti sembra che non si trovi mai posto. Vediamo gli spazi universitari, che continuano ad essere inadeguati: ne sono esempi le aule sovraffollate qui all’Albergo dei Poveri, la biblioteca di Filosofia che è chiusa da due anni e continuerà a esserlo, e la mancanza di una mensa a Valletta Puggia; tutte questioni di cui il rettore non si è mai occupato, anche se gli studenti si mobilitano e chiedono risposte da tempo”.

“Alla radice di tutto questo c’è il governo, che ha peggiorato ulteriormente la situazione già grave che deriva da decenni di sottofinanziamento universitario. Solo nell’ultimo anno sono stati tagliati 700 milioni all’università pubblica, cosa che ha portato tante università (tra cui UniGe) ad alzare le tasse per gli studenti e tagliare sui servizi, peggiorando le carenze già gravi per quanto riguarda il diritto allo studio e portando l’università a dipendere sempre più dai privati. Inoltre, sono stati tagliati 40 milioni agli enti per il diritto allo studio universitario, mentre gli investimenti per gli studentati del PNRR, di cui la Bernini si vanta tanto, sono tutti in partenariato pubblico-privato, portando altri soldi dalle casse pubbliche alle tasche degli affittuari privati – concludono – Tutto questo non è casuale ma ha un obbiettivo ben preciso, che è quello di investire sulla guerra: non è un caso che negli ultimi anni, quando arriva il momento della legge di bilancio, il ministero della difesa è l’unico a non subire tagli, ma anzi si aumenta la spesa per il riarmo mentre si taglia sull’università, sulla formazione e sulla spesa sociale, in linea con le direttive di Nato e Unione Europea. Gli studenti vivono un presente di precarietà e un futuro di guerra. Noi non ci stiamo, rimarremo qui in presidio permanente con le tende ad aspettare i responsabili della crisi che stiamo vivendo e a presentare loro il conto; così come scenderemo in piazza il 30 ottobre per lo sciopero generale chiamato dall’USB, in concomitanza con lo sciopero internazionale dei porti, per bloccare tutto ancora una volta”.