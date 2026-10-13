Riparte la navetta del Teatro Nazionale per il Modena: il bus quest’anno raddoppia

Genova. Riprende il servizio navetta gratuito operato con il sostegno di A.Se.F. dedicato agli spettatori del Teatro Nazionale di Genova.

Il servizio, attivo da cinque anni, quest’anno raddoppia. Alla consueta partenza (del mercoledì sera) se ne aggiunge una seconda rispetto alle esigenze dei due cartelloni del Teatro Gustavo Modena e della sala Mercato. A fine spettacolo, il servizio prevede il rientro in centro.

Il punto di partenza resta in viale Brigata Bisagno, di fronte al Teatro Nazionale di Genova, zona Brignole. È prevista una fermata intermedia in piazza De Ferrari. L’aumento della frequenza del servizio è stato disposto dalla Direzione del Teatro dopo il crescente gradimento registrato negli anni scorsi.

Il servizio è gratuito e consente di raggiungere le due sale di Sampierdarena senza utilizzare mezzi privati. Per le prenotazioni dei posti a sedere occorre contattare le biglietterie, al numero 010 5342400 (attivo dal martedì al sabato ore 10-13 e 15-18) o scrivere a biglietteria@teatronazionalegenova.it

“Il rapporto tra l’azienda e questa eccellenza nazionale è consolidato – ha detto l’amministratore unico di A.Se.F. Paolo Scovazzi – Agevolare, anche in minima parte, iniziative di ampio respiro colturale come quelle proposte dal Teatro Nazionale di Genova credo debba essere tra i nostri doveri. Sono stato, dunque, molto lieto di rinverdire questa sinergia che, al mio insediamento, ho trovato già attiva e florida”.

“Da sempre sono convinto che il teatro sia un bene di prima necessità e per questo cerchiamo di renderlo accessibile alla sempre crescente comunità teatrale. – aggiunge Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova – L’ esperienza mi ha spesso mostrato che nelle periferie il teatro può essere megafono di promozione sociale della cultura. Il servizio navetta è nato da questa convinzione: sostenere il concetto di mobilità tra i quartieri della città in chiave sempre più sostenibile, ecologica e inclusiva. Oggi siamo felici di annunciare che il servizio si raddoppia, grazie a un investimento del Teatro Nazionale in sinergia con A.se.F. per poter andare incontro alle numerose richieste del nostro pubblico”.