“Tavolo invest in Genova Real Estate”, al Nautico nasce il nuovo strumento per il marketing territoriale

Genova. È stato inaugurato oggi, presso la Sala Istituzionale del Salone Nautico di Genova, il Tavolo Invest in Genova Real Estate, promosso dal Comune di Genova per creare una sede permanente di confronto, coordinamento e collaborazione tra istituzioni, operatori economici, associazioni di categoria, centri studi specializzati e stakeholder del settore immobiliare.

Il Tavolo nasce quale strumento volto a promuovere forme di collaborazione e partenariato tra soggetti pubblici e privati con l’obiettivo di attrarre investimenti, sostenere la crescita economica e contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle Linee Programmatiche 2025-2030 del Comune di Genova, che prevedono il potenziamento delle funzioni di marketing territoriale dell’Ente, la valorizzazione delle aree industriali dismesse o sottoutilizzate e la promozione di una nuova politica dell’abitare fondata sulla rigenerazione urbana, sulla sostenibilità, sull’inclusione sociale e sulla collaborazione tra pubblico e privato.

Nel corso dell’evento inaugurale sono intervenuti, per il Comune di Genova, il vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico sostenibile Alessandro Terrile, l’assessora al Marketing territoriale Tiziana Beghin e il presidente di Confindustria Nautica e del Salone Nautico Internazionale di Genova Piero Formenti.

«l’istituzione del Tavolo Invest in Genova Real Estate concretizza le Linee Programmatiche 2025-2030 del programma di mandato della sindaca Salis – ha dichiarato il vicesindaco e assessore Terrile – L’Amministrazione vuole favorire forme strutturate di confronto e coordinamento tra istituzioni, enti e stakeholder per intercettare le tendenze del mercato immobiliare. Creando partnership solide tra pubblico e privato potremo proporre strategie congiunte per attrarre capitali, riqualificare il territorio genovese e garantire una crescita economica che sia davvero sostenibile e attrattiva».

«Come previsto dalle Linee Programmatiche, stiamo potenziando le funzioni di marketing territoriale per favorire l’insediamento di nuove imprese – il commento dell’assessora Beghin – Questo Tavolo ci aiuterà a mappare e valorizzare le aree dismesse o sottoutilizzate, mettendole a disposizione per servizi innovativi. Vogliamo creare un ecosistema favorevole, accompagnando start-up e PMI nei percorsi di localizzazione in città con strumenti e incentivi dedicati all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità».

«Questo Tavolo è lo strumento operativo per tradurre in realtà la nostra idea di valorizzazione del patrimonio. Mettendo a sistema istituzioni e stakeholder del settore immobiliare – le parole dell’assessore Patrone – potremo sviluppare partenariati pubblico-privati che sono fondamentali per attrarre investimenti, sviluppare nuovi progetti di housing e rafforzare l’edilizia sociale. È una sinergia indispensabile per rigenerare il patrimonio edilizio esistente e lavorare insieme per uno sviluppo urbano attento ai bisogni della cittadinanza».

«La Camera di Commercio aderisce al Tavolo nel segno della sussidiarietà: Noi mettiamo a disposizione conoscenza dell’economia locale e dati sulle imprese, le associazioni di categoria portano rappresentanza e relazione diretta con gli operatori – ha aggiunto il segretario generale Maurizio Caviglia – Dal lavoro complementare di tutti i soggetti nascono strategie efficaci per individuare opportunità di investimento e rendere Genova più attrattiva e competitiva».