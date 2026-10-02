Progetti e restauri, nasce un tavolo permanente tra Comune di Genova e Soprintendenza

Genova. Il Comune di Genova rafforza e formalizza la collaborazione con le istituzioni di tutela del ministero della Cultura. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la giunta ha approvato l’atto di indirizzo per la costituzione, d’intesa con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Liguria, di un tavolo di lavoro permanente per il coordinamento delle progettualità relative agli spazi museali e monumentali.

La nascita del tavolo risponde alla necessità di gestire in maniera integrata e preventiva la rete dei musei civici e i complessi monumentali storici, attualmente interessati da importanti interventi di conservazione, restauro, allestimento e rifunzionalizzazione.

Attraverso incontri periodici, con cadenza almeno trimestrale, Comune e Soprintendenza potranno confrontarsi fin dalle fasi iniziali della progettazione. Questo approccio permetterà di qualificare le istruttorie, prevenire criticità e abbreviare i tempi dei procedimenti autorizzativi, nel pieno rispetto delle reciproche competenze legislative.

«Con questa delibera diamo concretezza a una visione innovativa della gestione del nostro patrimonio: la cultura e la tutela dei beni artistici non devono avanzare per passaggi burocratici rigidi o ex post, ma attraverso una costante e leale collaborazione istituzionale – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari – Il nuovo tavolo permanente con la Soprintendenza ci consentirà di lavorare insieme sin dai primi momenti ideativi delle opere e dei restauri che interessano i nostri musei civici. In questo modo potremo anticipare le esigenze di conservazione, condividere le scelte tecniche, snellire l’iter amministrativo e accelerare la restituzione alla cittadinanza e ai visitatori di spazi culturali sempre più accessibili, sicuri e valorizzati».

«La modalità degli accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, previso dalla Legge 241/1990, rappresenta una delle più concrete e fattive possibilità di alleggerire il peso e la complessità di una burocrazia basata sulla giustapposizione di pareri – commenta il Soprintendente Vincenzo Tiné – Discutendo insieme e coordinandosi si abbreviano i tempi e si assicura una compartecipazione attiva e dinamica delle amministrazioni coinvolte su temi di rilevante importanza, come il paesaggio e i beni culturali. Il sistema dei musei genovesi certamente rientra tra queste fattispecie di comune interesse e sono molto grato all’assessore Montanari e alla giunta comunale per aver scelto di lavorare insieme su questo tema».

Il tavolo permanente svolgerà funzioni consultive, istruttorie e di coordinamento. Tra i suoi obiettivi principali: la condivisione preventiva dei progetti e dei relativi stati di avanzamento; lo sviluppo di soluzioni tecniche e amministrative condivise in materia di restauro, accessibilità, sicurezza e fruizione degli spazi museali; la semplificazione e accelerazione dei procedimenti attraverso l’adozione di criteri istruttori omogenei e linee operative standardizzate per interventi ricorrenti; il monitoraggio costante delle attività e dei cantieri aperti.

Fanno parte del tavolo, per la parte comunale, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, il direttore della direzione Cultura e il dirigente responsabile dei musei civici, che si confronteranno con i rappresentanti designati dalla Soprintendenza. All’occorrenza potranno partecipare anche tecnici, progettisti ed esperti esterni.