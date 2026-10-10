Comune di Genova, al via i lavori del “tavolo permanente per l’abitare”: quattro ambiti dall’Erp agli affitti brevi

Genova. Riforma della legge regionale sull’edilizia pubblica, nascita dell’Agenzia Sociale per la Casa, progetti di cohousing sociale e un’analisi approfondita sull’impatto delle locazioni brevi nel tessuto urbano. Sono questi i temi al centro del primo ciclo di attività (2026-2027) del “tavolo permanente per l’abitare”, le cui linee guida operative sono state approvate dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Casa Davide Patrone, di concerto con le assessore al Welfare Cristina Lodi e all’Urbanistica Francesca Coppola.

“Con l’approvazione di queste linee guida operative compiamo un passo concreto per trasformare il confronto sulla casa in proposte e azioni – dichiarano in una nota gli assessori – l’emergenza abitativa non può essere affrontata da un solo settore dell’amministrazione: riguarda insieme welfare, urbanistica, diritto all’abitare e funzionamento del mercato immobiliare. La casa, infatti, non è soltanto un tema abitativo: determina chi può restare in una città, chi può arrivarci, come cambiano i quartieri e quale equilibrio vogliamo costruire tra le diverse funzioni urbane. Per questo il lavoro del Tavolo sarà interassessorile, supportato dai dati dell’Osservatorio e dal confronto con tutti gli attori della città”.

Il provvedimento dà seguito all’istituzione del tavolo e dell’osservatorio tecnico comunale per l’abitare, definendo un’architettura partecipativa articolata in quattro gruppi tematici verticali e permanenti che coinvolgeranno istituzioni, sindacati, enti del Terzo settore, università, fondazioni e operatori economici.

In particolare quello Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), coordinato dall’assessore Patrone con la Direzione Politiche della Casa, avvierà i lavori con la formulazione di proposte condivise di modifica alla legge regionale n. 10/2004 su temi chiave quali assegnazione, gestione, mobilità e recupero degli alloggi, da sottoporre alla Regione Liguria.

Il tavolo Edilizia Residenziale Sociale (ERS), focalizzato sulla definizione del modello organizzativo e di governance della nuova Agenzia Sociale per la Casa, svilupperà funzioni di intermediazione e garanzia a tutela sia degli inquilini sia dei proprietari privati, quello sull’Inclusione socio-abitativa e nuovi modelli abitativi, presieduto dagli assessori Patrone e Lodi, lavorerà alla stesura di linee guida per sperimentazioni di cohousing e coliving intergenerazionale e per soggetti fragili, integrando la disponibilità dell’alloggio con servizi sociali di accompagnamento e di rete.

Infine, quello su Urbanistica ed edilizia privata, promosso dagli assessori Patrone e Coppola, affronterà lo studio dell’impatto delle locazioni brevi sulla disponibilità di case per la popolazione residente, sull’accessibilità economica e sugli equilibri dei quartieri, per elaborare strumenti di monitoraggio e coordinamento nell’ambito delle competenze comunali.

I soggetti che hanno aderito alla prima seduta plenaria del tavolo saranno chiamati nelle prossime settimane a indicare i tavoli tematici di proprio interesse per l’avvio operativo del primo ciclo di lavoro. Il supporto conoscitivo ed elaborativo sarà garantito dall’osservatorio tecnico con il supporto di Ire.