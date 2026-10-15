Taser alla polizia locale, Lega e Futuro Nazionale ci riprovano: partono le raccolte firme

Genova. Futuro Nazionale Genova lancia una raccolta firme per sostenere la sperimentazione del taser per gli agenti della polizia locale. Gli eletti del partito di Roberto Vannacci allestiranno un gazebo in via Cantore, a Sampierdarena, sabato 17 ottobre.

“Silvia Salis a Genova ha stoppato il percorso per la sperimentazione del taser, mentre in altre città liguri, come La Spezia, questo strumento è già stato sperimentato – dice Gianmarco Medusei, coordinatore regionale ligure di Futuro Nazionale – Il taser rappresenta una tutela anche per gli agenti della polizia locale, che ogni giorno affrontano situazioni di rischio per garantire la sicurezza dei cittadini. Non comprendiamo perché Genova debba rinunciare a questa possibilità. Chiediamo una sperimentazione seria, con adeguata formazione e protocolli di sicurezza”

“Il Comune di Genova ha già acquistato due taser durante la precedente amministrazione, ma la sperimentazione non è mai partita – aggiunge il consigliere comunale Francesco Maresca – La giunta Salis ha deciso di non proseguire questo percorso. Chiediamo che venga approvato il regolamento necessario per consentire una sperimentazione controllata. Sabato saremo in piazza per raccogliere le firme dei genovesi e portare questa richiesta all’attenzione del Consiglio comunale. La sicurezza degli agenti e dei cittadini merita risposte concrete”.

Anche la Lega ha annunciato la partenza di una raccolta firme per la sperimentazione del taser, con un gazebo allestito giovedì in via XX Settembre.

La giunta Salis aveva annunciato la sospensione ufficiale del progetto di sperimentazione del taser a settembre 2025. L’iter per l’adozione di questi strumenti era partito nel 2022, quando il comando aveva avviato le pratiche per l’adozione del taser su indicazione dell’amministrazione Bucci, e nel dicembre dello stesso anno era stata sottoscritta una convenzione con l’Asl. Nel marzo del 2023 erano state firmate da Asl e comando le linee tecniche operative relative all’uso del taser ed erano poi stati informati sindacati e lavoratori. A novembre erano stati quindi acquistati due taser, ma l’iter si è arenato nel 2024.

Nel luglio del 2026 il Viminale aveva proposto alla giunta Salis l’adozione del taser per la polizia locale nell’ambito dei patti per la sicurezza, una proposta che l’amministrazione aveva rispedito al mittente definendola “irricevibile”.