La Liguria calamita dei superyacht: è prima in Italia per giornate di presenza

Genova. La Liguria è il primo polo per giornate di presenza dei superyacht con Riviera dei Fiori, Genova e Golfo della Spezia. È uno dei dati emersi dallo studio “Yachting Tourism and Economic Contribution” realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica, che analizza l’impatto economico dello yachting sulle economie costiere italiane.

Lo studio è stato presentato sabato mattina al Salone Nautico, e stima che l’impatto economico del turismo nautico in Italia sia di circa 5,7 miliardi di euro. Nel 2025 la spesa operativa – ormeggi, carburante, manutenzione, rimessaggio ed equipaggio – ha raggiunto i 3,6 miliardi (63% del totale), mentre i consumi a terra – che includono ristorazione, shopping, intrattenimento, trasporti, hospitality – valgono 2,1 miliardi (37%) per l’intero parco nautico.

Alla presentazione hanno partecipato tra gli altri Edoardo Rixi, vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci: “L’analisi sulle grandi opportunità offerte dallo yachting e dal turismo nautico offre grandi spunti di riflessione sul futuro del territorio, ligure e non solo. Del resto, il Salone Nautico di Genova rappresenta una delle più importanti vetrine internazionali del mondo della nautica e del diporto, due settori che hanno ricadute significative sul territorio ligure sia nel breve sia nel lungo periodo. Un territorio, infatti, cresce non soltanto per chi lo vive oggi, ma anche pensando a chi lo abiterà e lo farà crescere domani. Per questo gli amministratori pubblici hanno il dovere di avere una visione che sappia guardare non ai prossimi due tre anni, ma ai prossimi venti”, ha detto Bucci.

Porti e posti barca: Liguria e Toscana guidano offerta superyacht

L’Italia conta 790 infrastrutture portuali diportistiche in totale per circa 172 mila posti barca. Ogni 100 chilometri di costa ci sono 7,2 strutture (marine e porti turistici escludendo i punti di ormeggio), contro le 9,7 della Francia e le 7,5 della Spagna. Il Sud e le isole restano meno serviti in termini di infrastrutture qualificate per clientela alto spendente, con meno di cinque strutture ogni 100 km. Solo circa il 2% dei posti barca italiani è destinato a unità oltre i 24 metri, con Liguria e Toscana che concentrano circa metà della capacità dedicata ai superyacht.

La flotta considerata dallo studio conta circa 82mila unità, il 7% delle quali è rappresentato da yacht premium oltre i 18 metri. Dal 2021 le imbarcazioni sotto i 10 metri calano in media del 3,7% l’anno, mentre quelle tra 18 e 24 metri crescono dello 0,7% e i superyacht del 3,3%. Nel 2025 la flotta mondiale di superyacht ha sfiorato le 11 mila unità, con un incremento medio annuo del 4,1% dal 2018. Circa 2,2 mila, pari a un quinto del totale, hanno navigato nelle acque italiane.

La spesa del turismo nautico si articola tra costi operativi di gestione delle imbarcazioni e consumi a terra, generando valore sia all’interno dell’ecosistema nautico sia in altri comparti extra settoriali. Una parte della spesa resta nella filiera nautica: ormeggi, carburante, manutenzione, rimessaggio ed equipaggi. Il resto ricade sul territorio tra ristorazione, shopping, intrattenimento, trasporti e ospitalità.

Secondo le stime, la spesa operativa giornaliera per unità va in media da circa 200 euro per la piccola nautica a 78mila euro per il comparto superyacht. I consumi a terra di armatori e ospiti variano tra 45 e 650 euro al giorno a persona. Inoltre, da un lato i superyacht italiani stanziali generano una spesa annua circa cinque volte superiore a quella delle unità straniere stagionali mentre dall’altro lato i superyacht rappresentano circa il 3% della flotta attiva in Italia, generando il 42% dell’impatto economico diretto. Includendo le unità tra 18 e 24 metri, gli yacht premium raggiungono circa il 7% della flotta e il 55% dell’impatto economico.

Turismo nautico: chi arriva e quanto si ferma

Tra i superyacht che frequentano le acque italiane, il 93% batte bandiera estera e il 66% misura tra 30 e 60 metri. Il 56% ha un profilo stagionale, il 44% stanziale: un equilibrio che fa dell’Italia sia una meta di crociera sia una base per soggiorni lunghi. Restano tuttavia ulteriori spazi di crescita per incrementare la spesa durante tutto l’anno, favorendo permanenze più lunghe e destagionalizzate attraverso servizi di rimessaggio, crew welfare e spazi qualificati per attività di refitting.

Ogni anno circa 1.200 superyacht stagionali restano in Italia in media 23 giorni, visitando sette località, con un picco di presenze nei mesi estivi. Costa Smeralda e Golfo di Olbia rappresentano le destinazioni principali, seguiti da Capri, Golfo del Tigullio e Costiera Amalfitana. I superyacht stanziali, circa 960, trascorrono in Italia 193 giorni in media, distribuiti su 8,3 mesi dell’anno, e sono in gran parte yacht tra 40 e 60 metri.