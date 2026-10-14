Rotonda di Carignano, il 22 inaugura il supermercato: nuovo semaforo in corso Saffi per la svolta in via Rivoli

Genova. Aprirà al pubblico giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 9 il nuovo polo commerciale Conad situato nell’area della Rotonda di Carignano, in Corso Aurelio Saffi, oggetto in questi anni di un progetto di riqualificazione delle aree adiacenti che ha fatto discutere e ha di fatto spaccato l’opinione pubblica.

Il nuovo supermercato, che avrà una superficie di vendita di mille metri quadrati, di fatto nasce dal trasferimento del punto vendita attivo in precedenza in via Corsica, e sarà affiancato da altre strutture commerciali tra cui un pet store (sempre del gruppo Conad) al piano terra e un esercizio di ristorazione. L’intervento urbanistico e commerciale ha previsto la realizzazione di una struttura disposta su più livelli, affiancata da un parcheggio capace di ospitare 130 posti auto.

Dal punto di vista della conservazione archeologica dei reperti “emersi” durante i lavori, il progetto ha previsto la loro “visibilità” attraverso apposite vetrate che permetteranno ai “visitatori” di ammirare i resti della polveriera, della Batteria della Cava e dell’annesso telemetro.

Sulla copertura dell’edificio è stato realizzato un piccolo parco urbano con alberi, aree verdi e giochi per bambini accessibili direttamente dalla Rotonda di Carignano attraverso una passerella in metallo, come previsto dalle varianti al progetto richiesta dalla nuova amministrazione.

Cambia la viabilità

Come molto genovesi avranno avuto modo di vedere, con l’apertura del supermercato, cambia anche la viabilità della zona. In corso Aurelio Saffi, infatti, sono stati installati nuovi semafori e una isola spartitraffico di cemento per creare una corsia di preselezione per chi arriva dal centro: via Rivoli, infatti, diventerà a doppio sensi di marcia nella parte fino a via Govotti, per permettere l’accesso ai locali scarico merci situati nel retro del supermercato.

In corso Saffi, quindi resterà l’accesso al park per i clienti del supermercato, mentre per il trasporto commerciale delle merci avverrò attraverso il nuovo accesso di via Rivoli, con un restrigimento dei fatto della carreggiata dovuto al nuovo spartitraffico (per chi viene dalla Foce) mentre sarà operativa una corsia di preselezione in direzione opposta per consentire la svolta a sinistra.