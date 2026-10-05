Sturla, dopo anni di paura completato e collaudato lo scolmatore del rio Chiappeto-Vernazza

Genova. Dopo anni di paura e continua ritardi è stato completato e collaudato l’intero complesso di interventi per la messa in sicurezza del rio Chiappeto-Vernazza, comprensivi dello scolmatore e della sistemazione idraulica del torrente Sturla. Ad annunciarlo in una nota è il Comune di Genova.

In realtà l’opera risultava già funzionante dalla fine del 2024, come spiegava anche il consorzio Csi che ha eseguito i lavori insieme alla Pac di Bolzano. Tra le opere mancanti c’erano il rivestimento della galleria, che però è già stata utilizzata in caso di piena, e le viabilità di sponda in attraversamento del torrente Sturla.

Un risultato che mette la parola fine a una delle pagine più complesse e travagliate della pianificazione infrastrutturale cittadina, consegnando finalmente alla comunità (arrivata al punto di scendere in piazza nel 2019) un territorio più sicuro dal punto di vista idrogeologico. Dunque incubo finito per i residenti di Sturla, in attesa della futura modifica al piano di gestione del rischio alluvionale (ex piano di bacino) per ridefinire le fasce di esondazione.

L’avvio dei lavori, scattato nel 2023 con le prime opere di ampliamento del torrente Sturla, ha dato il via a un cronoprogramma serrato. La fase 1, che si è aperta nel 2024, ha visto l’impegnativo avvio dello scavo della galleria scolmatrice, mentre la successiva fase 2, tra il 2025 e luglio 2026, si è concentrata sulla realizzazione delle opere strutturali, delle imponenti sistemazioni spondali e sui collaudi definitivi.

Le opere sono dimensionate per reggere a una portata con un tempo di ritorno di 200 anni, eliminando radicalmente il rischio di esondazione e allagamento nelle aree urbane di Sturla e San Martino, come invece più volte accaduto in via Pontetti e zone limitrofe, soprattutto durante le alluvioni del 2011 e 2014.

Al centro dell’infrastruttura spicca la nuova galleria deviatrice: un tunnel sotterraneo scavato interamente nella roccia per una lunghezza di 310 metri tra via Bottini e via Bainsizza, ideato per convogliare e deviare una portata di 43 metri cubi al secondo, direttamente dal rio Chiappeto al torrente Sturla. A questo si affianca l’adeguamento degli alvei, che comprende oltre 360 metri di ampliamento della sezione tombata in via dei Fiori e Pontetti e la radicale ricostruzione del ponte di via Pontevecchio.

Le caratteristiche tecniche dell’intervento riflettono un’attenzione meticolosa al regime idraulico: oltre all’ampliamento delle sezioni del torrente Sturla e alla posa di muri d’argine in calcestruzzo armato per il contenimento delle piene bicentenarie, il progetto ha previsto la demolizione della struttura temporanea di viale Cembrano — con il conseguente ripristino originario dell’alveo — e lo scavo con regolarizzazione del letto nel tratto di immissione della galleria.

Particolare rilievo riveste il nuovo ponte di via Pontevecchio, progettato a campata unica e privo di qualsiasi pila in alveo, così da garantire il pieno franco idraulico per portate di 200 anni. L’opera è completata da una nuova carreggiata, percorsi pedonali dedicati e barriere di sicurezza conformi ai più rigorosi standard normativi vigenti.

“La chiusura e il collaudo di questo cantiere non rappresentano soltanto un traguardo tecnico di altissimo profilo, ma la dimostrazione tangibile di un metodo di governo che non si arrende di fronte alle difficoltà o alle eredità del passato – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e Opere strategiche del Comune di Genova, Massimo Ferrante – Questo progetto, avviato molti anni fa e condotto tra mille complessità, è stato portato a compimento con determinazione da questa amministrazione, che dimostra una volta di più quanto sia attenta affinché tutte le grandi opere prioritarie per la cittadinanza trovino sempre la via della conclusione. Conosciamo profondamente le priorità e le fragilità strutturali del nostro territorio: intervenire sulle sezioni idrauliche e mettere finalmente in sicurezza il torrente Sturla e i quartieri di Levante non significa solo mitigare un rischio, ma restituire vivibilità e futuro a una parte fondamentale della nostra città. Questo risultato ha anche una forte valenza politica, perché dimostra che la buona amministrazione sa trasformare le criticità croniche in risposte concrete e durature”.