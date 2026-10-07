Stupro di gruppo su una ragazza dopo la discoteca, la Corte d’appello sui due pallanuotisti: “Volevano sopraffarla e umiliarla”

Genova. “La condotta degli imputati è connotata da una forma assai grave di coercizione esercitata sulla persona offesa, costretta a subire a pratiche sessuali prolungate, dolorose, umilianti e mortificanti”. Lo scrive la Corte d’appello di Genova nelle motivazioni della sentenza che ha confermato con una lieve riduzione di pena le condanne nei confronti di Tommaso Baldineti e Marco Nebbia, i due pallanuotisti genovesi accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 23 anni, dopo una serata in discoteca.

I due sono stati condannati in secondo grado rispettivamente a a 5 anni e quattro mesi e 5 anni e 5 mesi. Per i giudici di secondo grado “tutta la condotta degli imputati appare esprimere volontà di sopraffazione e disprezzo verso la persona offesa”

Per i giudici non è rilevante se la ragazza, assistita dall’avvocato Massimo Boggio, fosse sobria o avesse bevuto, perché “quale che sia il livello di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, il consenso non è presunto se una persona ha perso in qualche misura i freni inibitori; non è presunto se vi è stato un bacio sulla bocca all’uscita da una discoteca; non è presunto se il consenso è prestato apertamente al rapporto sessuale con un partner e però lo si pretende esteso a un’altra persona”.

I due pallanuotisti erano accusati anche di revenge porn, per essersi scambiati foto e video di rapporti intimi con tre ragazze, in questo caso consenzienti. Nel processo davanti alla Corte d’appello il solo Nebbia (Baldineti era minorenne all’epoca di questi fatti e per questo è indagato presso il tribunale dei minori), per uno dei tre episodi è stato stabilito il non luogo a procedere per mancanza di querela, mentre per una seconda ragazza (assistita dall’avvocato Pietro Bogliolo) è stata confermata la condanna in continuazione. Una terza ragazza era stata risarcita. Gli avvocati degli imputati (Andrea Vernazza e Monica Tranfo, Alberto Caselli Lapeschi e Michele Ispodamia) hanno presentato ricorso in Cassazione.

Lo stupro era stato denunciato dall’allora 23enne nel 2022, dopo una serata in centro a Genova proseguita poi in discoteca dove la ragazza aveva bevuto diversi alcolici. Fino all’arrivo a casa di Nebbia. A casa del 24enne però si era materializzato un incubo: la ragazza che aveva acconsentito ad avere un rapporto sessuale con il giovane che le piaceva ha visto arrivare in stanza anche l’altro. E i due, nonostante il suo rifiuto, l’hanno costretta trattenendola e prendendola a morsi, a subire rapporti sessuali contro la sua volontà.