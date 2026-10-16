Protesta degli universitari, un blitz del collettivo Cambiare Rotta blocca il convegno sugli Erzelli

Genova. Nuova protesta degli studenti universitari del collettivo Cambiare Rotta. Dopo aver montato, questa mattina, le tende già questa mattina all’Albergo dei poveri, la mobilitazione si spostata nell’aula magna.

Qui gli studenti hanno fatto irruzione occupando il palco – e quindi bloccando i lavori – del convegno “Innovare per progettare il futuro”, evento nel corso del quale era prevista la presentazione del progetto per il nuovo campus universitario agli Erzelli.

​I manifestanti hanno esposto uno striscione che recitava: “Caro vita, guerra e precariato, ma quale campus Erzelli? Gli studenti sono la priorità. Il 30 e 31 ottobre sciopero generale”. In mattinata un’altra protesta studentesca, quella delle scuole superiori, si era tradotta in un corteo in centro e in un sit-in davanti alla prefettura.

Dopo aver scandito slogan ed esposto le ragioni della mobilitazione, è stato avviato un confronto diretto con il rettore Antonio Uccelli, che ha offerto la propria disponibilità a un incontro ufficiale da tenersi subito dopo il suo formale insediamento al vertice dell’ateneo, fissato per l’inizio di novembre.

​La protesta ha allargato il raggio delle rivendicazioni al quadro politico e sociale generale del Paese e della città. Gli studenti hanno chiarito che le problematiche aperte non riguardano soltanto le residenze universitarie e la carenza di alloggi, ma toccano i costi del trasporto pubblico, l’assenza di servizi essenziali e l’inflazione che grava sui fuori sede.

Nel mirino dei manifestanti anche le spese per gli armamenti e il conflitto in corso, che secondo i collettivi sottraggono risorse decisive agli investimenti nella formazione pubblica e nel diritto allo studio.

​Per tentare una mediazione e aprire un canale di dialogo, sono saliti sul palco la sindaca di Genova Silvia Salis, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, presenti per il convegno.

Le istituzioni si sono dette disponibili a istituire un tavolo di confronto per esaminare le istanze sollevate. Nonostante i tentativi di sbloccare l’impasse, la discussione è proseguita e i lavori del convegno, programmati per le 16.30, sono stati del tutto cancellati poco dopo le 18.

La sindaca Salis: “Richieste legittime, siamo al lavori, ma no agli insulti”

“Le richieste delle studentesse e degli studenti che stanno protestando in queste ore sono assolutamente legittime e motivate. I ragazzi chiedono alloggi, spazi e servizi a costi accessibili, trovandosi a subire in prima persona l’impatto di una congiuntura economica e geopolitica internazionale estremamente complessa. Le istituzioni hanno il dovere di fornire risposte concrete: per questo ho incontrato i ragazzi all’Albergo dei Poveri e ho confermato la mia totale disponibilità a un tavolo di confronto non appena il nuovo rettore si sarà insediato”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis.

“È evidente che un’amministrazione comunale non ha la possibilità di rispondere a ogni singola istanza, poiché molte delle risorse necessarie dipendono da investimenti strutturali che lo Stato deve garantire sui giovani – prosegue la sindaca – Sebbene le leve comunali siano limitate, non ci stiamo tirando indietro: stiamo lavorando su progetti concreti e a breve termine. Tra questi, la realizzazione di spazi gratuiti di coworking e costudying nei locali del centro storico. Stiamo anche attenendo che l’Università firmi la convenzione con Amt per rinnovare le tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale. Inoltre, per arricchire l’offerta giovanile e culturale, presto allestiremo le prime sale prove musicali ad accesso gratuito: fare vivere la città ai giovani significa anche offrire loro opportunità di aggregazione e tempo libero”.

In merito ad alcuni episodi registrati stamattina durante il corteo, la sindaca precisa: “Ritengo doveroso ribadire che, per quanto la protesta sia legittima e fondata, il confronto non deve mai valicare il limite del rispetto, trascendendo in insulti o minacce nei confronti dei rappresentanti delle istituzioni. Da parte mia ribadisco che il dialogo resta aperto e la disponibilità ad ascoltare e costruire soluzioni pratiche è totale, ognuno per la sua competenza e con le risorse a disposizione”.