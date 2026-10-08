Studenti tedeschi a “scuola di digitalizzazione” al Matitone

Genova. Un delegazione di 21 studenti tedeschi è arrivata a Genova per conoscere meglio l’esperienza della città nel campo della Smart City e della digitalizzazione.

Gli studenti, tutti del corso di laurea magistrale in Geografia della “Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg”, accompagnati da un docente e da un dottorando, sono stati accolti al Matitone per un confronto sulle infrastrutture urbane e sull’innovazione digitale sviluppata in città.

Il personale dell’Area Digitalizzazione e Progetti di Innovazione ha illustrato le infrastrutture e le applicazioni Smart City sviluppate e gestite dal team “Reti di Telecomunicazioni, Sistemi di Controllo Accessi e Videosorveglianza” del Comune di Genova, con un focus approfondito sui sistemi avanzati di videosorveglianza e analisi video.

È seguito l’intervento del gruppo SIT (Sistemi Informativi Territoriali), dedicato alla presentazione del geoportale del Comune di Genova, al Digital Twin della città, alla gestione del Database Cartografico e ad altre applicazioni GIS collegate.

“Genova è un’eccellenza tecnologica nazionale, un primato destinato a crescere con i prossimi investimenti. I progetti futuri proseguiranno per rendere Genova la Smart City di riferimento in Italia entro il 2030. È un obiettivo ambizioso, ma concreto, supportato dalla strategia e dalle tecnologie che stiamo implementando”, dicono Rita Bruzzone, assessora a Informatica e Transizione digitale, e Francesca Coppola, assessora alla Smart City.