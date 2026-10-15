Il Comune di Genova rinnova la convenzione per il trasporto di studenti con disabilità

Genova. La giunta comunale di Genova ha approvato il rinnovo della convenzione con Aliseo, l’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, relativa al servizio di trasporto dedicato agli studenti con disabilità che frequentano l’Università di Genova, il Conservatorio Niccolò Paganini e l’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Il nuovo accordo prevede la prosecuzione della gestione coordinata del servizio di trasporto degli studenti con disabilità, purché in possesso dei requisiti di merito per accedere alle borse di studio universitarie e di una attestazione isee universitario con indicatore non superiore a euro 40.000.

Il servizio continuerà a essere erogato tramite gli operatori qualificati presso il Comune di Genova, con libera scelta dell’operatore da parte dello studente beneficiario.

“Con il rinnovo di questa convenzione confermiamo l’impegno del Comune nel garantire a tutte e a tutti pari opportunità di accesso allo studio e alla formazione – dice l’assessora a Servizi educativi e Diritto all’istruzione, Rita Bruzzone – Il servizio di trasporto rappresenta un sostegno concreto all’autonomia degli studenti con disabilità e alle loro famiglie, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che possono limitare la piena partecipazione alla vita universitaria. La collaborazione con Aliseo ci consente di dare continuità a un intervento essenziale, mantenendo al centro le esigenze e la libertà di scelta delle persone beneficiarie”.