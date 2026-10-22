Studenti, anche il Marsano è occupato: “Caro vita, tagli e guerra, scelta drastica ma necessaria”

Genova. Prosegue l’ondata di mobilitazioni studentesche negli istituti superiori genovesi. A partire dalla scorso lunedì gli studenti dell’istituto Agrario Bernardo Marsano (plesso di Molassana) ha dichiarato formalmente lo stato di occupazione della scuola.

Una decisione definita dagli stessi studenti come una “scelta drastica e necessaria per dare voce a un profondo disagio e per accendere i riflettori su problematiche che riteniamo importanti”. Nel mirino della protesta ci sono in primo luogo il caro vita, con prezzi sempre più alti a fronte di stipendi che non crescono da anni, e i tagli su sanità e scuola, che comportano un progressivo decadimento delle strutture e dei servizi fondamentali. Gli studenti puntano inoltre il dito contro la complicità del governo negli attuali conflitti, esprimendo netto dissenso rispetto alle scelte di politica estera.

Durante la durata dell’occupazione, i promotori dell’iniziativa si sono impegnati formalmente a custodire e rispettare tutti i locali scolastici, indipendentemente dal loro utilizzo, e a organizzare attività alternative, dibattiti e gruppi di studio autogestiti orientati alla “crescita civile e culturale”.

Dagli studenti arriva inoltre un messaggio distensivo nei confronti del corpo docente e della dirigenza: “Ci teniamo a precisare che questa azione non è in alcun modo un atto di ostilità personale nei confronti della Dirigente Scolastica, del corpo docenti o del personale ATA”.