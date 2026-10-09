Struppa, messa in sicurezza del rio Rosata: via libera al progetto per il secondo lotto

Genova. Approvato dalla giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per il secondo lotto dei lavori di riassetto idrogeologico del rio Rosata, a Struppa, per un importo complessivo di 1.863.000 euro. L’intervento prosegue le opere già realizzate nel tratto più a monte del corso d’acqua e punta a rafforzare la sicurezza idraulica e la tutela del territorio.

“Con questo progetto compiamo un ulteriore passo nella messa in sicurezza del rio Rosata e delle aree circostanti, intervenendo sulle principali criticità idrauliche e idrogeologiche – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante –. Il secondo lotto completa e amplia il lavoro già svolto a monte, con soluzioni attente all’efficacia delle opere, alla qualità del paesaggio e alla riduzione dell’impatto ambientale».

I rilievi hanno evidenziato fenomeni di erosione delle sponde e del fondo dell’alveo, accumuli di sedimenti e materiale detritico, oltre a elevate velocità di deflusso dovute alla marcata pendenza del rio.

Il progetto prevede opere di difesa idraulica, regolarizzazione del fondo e regimazione delle acque, con l’obiettivo di ridurre il rischio di frane e alluvioni. Il tratto interessato si estende dal rimessaggio camper Tamoa di via Serino, a monte, fino al ponte di collegamento tra via Rosata e via Rosata Superiore, a valle. L’opera costituisce la prosecuzione del primo lotto, concluso nel 2021 nel segmento compreso tra via Montelungo e il rimessaggio di via Serino.