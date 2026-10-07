Genova. Brutta e inquietante sorpresa questa mattina per le famiglie dei bambini della scuola elementare Embriaco (Istituto comprensivo Centro Storico) e per gli alunni del Duchessa di Galliera, nel quartiere di Carignano. Durante la notte, infatti, ignoti hanno dato fuoco e distrutto lo striscione realizzato dai giovani studenti ed esposto all’esterno dell’edificio in via Lata, che recitava: “In questa scuola nessuna persona è straniera”, mentre è stato rimossa da ignoti uno striscione simile davanti al liceo.

L’episodio dello striscione dato alle fiamme ha suscitato sdegno e sgomento tra le famiglie degli alunni. L’Istituto comprensivo Centro Storico – di cui fa parte anche la scuola Daneo, da cui è partita la mobilitazione degli striscioni dopo il caso dello “strappo”, è noto da anni per il suo costante impegno a favore dell’integrazione e dell’inclusione dei bambini di origine straniera.

Sull’episodio dell’Embriaco indaga la digos: nella piazza dove lo striscione era appeso, però, non risultano al momento telecamere utili alle indagini, mentre la direzione scolastica ha preferito non commentare l’accaduto. Diversa, invece la risposta delle famiglie: in queste ore sono in corso di valutazione eventuali iniziative – anche in coordinamento con altre scuole – per reagire a questo atto “intimidatorio”. La cosa certa – riferiscono le mamme e i papà – è che presto sarò realizzato un nuovo striscione “ancora più bello”.

“Bruciare uno striscione appeso su un edificio scolastico è un gesto ignobile per l’atto in sé con l’aggravante di essere effettuato in un luogo deputato all’apprendimento dei ragazzi – commenta Elena Bruzzese, segretaria generale della Flc Cgil – servono segnali forti da parte della comunità scolastica e dalle istituzioni: bisogna rispedire al mittente ogni genere di provocazione manifestando con qualsiasi mezzo democratico ogni tentativo di deriva discriminatoria”.