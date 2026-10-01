Striscione alla Daneo, Valditara in Senato: “Bambini indottrinati”. Meloni a Genova: “Non so cosa rispondere”

Genova. Dopo le manifestazioni di solidarietà arrivate da tutta Italia è sbarcato anche in Parlamento il caso dello striscione antirazzista all’ingresso della scuola Daneo strappato da poliziotti in borghese durante le proteste contro il tetto agli studenti stranieri imposto dal decreto Valditara. E proprio il ministro dell’Istruzione ha risposto oggi in Senato a un’interrogazione di Lorenzo Basso (Pd), mentre la premier Giorgia Meloni ha dribblato la domanda a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico: “Non so chi ha strappato lo striscione, non so che cosa si intenda per nessuno è straniero, e quindi non so che cosa risponderle”.

Valditara ha ripetuto la versione ufficiale della Questura secondo cui l’intervento era scaturito da una segnalazione della polizia locale. Poi ha aggiunto: “Non vi è stato alcun intervento, né da parte di personale scolastico della scuola, né da parte del ministero. Per tale ragione mi limito semplicemente a dire che la domanda posta con la presente interrogazione andrebbe rivolta innanzitutto e più opportunamente alla sindaca di Genova, essendo la segnalazione proveniente dalla polizia municipale”.

Poi, entrando nel merito, ha ribadito la sua posizione contro “qualsiasi forma di indottrinamento e strumentalizzazione a danno di alunni, in questo caso dovremmo dire bambini, che non hanno ancora maturato un autonomo spirito critico. Condivido certamente il messaggio espresso con lo striscione: a scuola nessun bambino è straniero. Lo condivido a tal punto che noi siamo stati i primi ad introdurre un docente dedicato per insegnare l’italiano a quei ragazzi che non sanno nemmeno dire buongiorno e buonasera. I precedenti governi hanno fatto tanta propaganda, ma pochi fatti concreti. Siamo stati i primi ad incrementare in modo significativo le risorse per i Cpia (Centri provinciali per l’istruzione degli adulti) e per quanto riguarda, appunto, l’integrazione linguistica dei bambini stranieri. Tra l’altro, anche questa misura va nella stessa direzione”.

Ancora nel mirino l’uso degli asterischi nel messaggio Qui nessun* è stranier*: “Certe forzature ideologiche non sono compatibili con il primario ruolo educativo della scuola: insegnare a parlare correttamente la nostra lingua. In quello striscione c’era un errore. Disapprovo la scelta di esprimere quella frase condivisibile con l’asterisco. L’italiano non conosce il neutro; insegnare ai bambini l’utilizzo di un linguaggio che non è diffuso nella società, che non è utilizzato in alcun ambito ufficiale e che appartiene semmai alla ideologia woke, è un atto di prepotenza in aperto contrasto con la missione educativa della scuola. È un modo per indottrinare i nostri bambini”.

“Prima il ministro Valditara ha accusato la scuola di strumentalizzare i bambini. Oggi la presidente Meloni ha detto di non capire cosa significhi nessuno è straniero. Il problema è proprio questo: dove il Governo vede strumentalizzazioni e ideologia, c’è invece una comunità scolastica che funziona, che educa e che ha fatto dell’integrazione un fattore di crescita umana, culturale e didattica”, replica in una nota Lorenzo Basso.

“La Daneo – prosegue – è una eccellenza sul piano educativo e dell’integrazione. Ed è la dimostrazione concreta di quello che il Governo non vuole vedere: i risultati non dipendono semplicemente dal numero degli studenti che vengono definiti stranieri, ma dalla qualità del progetto educativo, dal lavoro degli insegnanti e dalle risorse che mettiamo a loro disposizione. Per questo rivolgo un invito al ministro Valditara: venga a Genova, venga alla Daneo. Prima di giudicare, ascolti. Ascolti gli insegnanti, i genitori e soprattutto i bambini. Venga a conoscere una scuola dove l’integrazione funziona davvero e provi a capire perché funziona. Forse scoprirebbe che alla scuola italiana servono meno soglie numeriche e più risorse, e soprattutto un riconoscimento vero, anche economico e sociale, del valore degli insegnanti. Perché prima di imporre dall’alto una soluzione, bisognerebbe avere l’umiltà di ascoltare chi ogni giorno dimostra sul campo che una scuola capace di integrare non è un’utopia: esiste già e funziona”.

Dopo il presidio di lunedì in piazza della Meridiana, con diverse adesioni da parte del centrosinistra genovese, è previsto un nuovo appuntamento domani (venerdì) alle 17.00 davanti alla prefettura “per una scuola libera, laica, solidale e aperta a tutte e tutti”. “Le scuole di ogni ordine e grado, le realtà associative, le organizzazioni e la società civile sono invitate a partecipare e ad aderire al presidio per dare continuità alla mobilitazione e far sentire con forza la voce della comunità a tutela della scuola pubblica e inclusiva”, è l’appello degli organizzatori.