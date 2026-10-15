Strade, dal Comune altri 600mila euro per la manutenzione

Genova. Arrivano nuovi fondi per la manutenzione delle strade cittadine. Il Comune di Genova ha stanziato altri 600mila euro, che si sommano agli oltre 9 milioni definiti a luglio, per il piano straordinario di restyling in collaborazione con Aster.

Le risorse, destinate a interventi segnalati dai tecnici, permetteranno di riqualificare pavimentazioni, marciapiedi e percorsi pedonali sull’intero territorio comunale. L’individuazione delle opere da eseguire, che spaziano dal ripristino dei piani viabili alla sistemazione dei camminamenti per i pedoni, si basa sulle rilevazioni puntuali effettuate dalle strutture tecniche ed è articolata in modo capillare per rispondere alle specifiche criticità di ciascun quartiere. I lavori saranno finanziati mediante risorse attivate nell’esercizio corrente tramite mutuo o devoluzione di quote di mutui pregressi.

“La cura delle strade e dei marciapiedi è una priorità per la vivibilità e la sicurezza di tutti i cittadini – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante – Con questa ulteriore integrazione da 600 mila euro andiamo a potenziare in modo concreto le risorse già messe in campo nei mesi scorsi, consentendo ad Aster di intervenire tempestivamente su situazioni emerse di recente e non più rinviabili. Si tratta di un piano d’azione capillare e strutturato che tocca l’intero territorio comunale, da ponente a levante passando per le vallate e il centro. Riqualificare le carreggiate e i percorsi pedonali significa restituire decoro ai quartieri, garantire una mobilità più sicura per i veicoli e tutelare l’incolumità dei pedoni, con particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani”.