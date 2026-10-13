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Evento contest

Startup World Cup per la prima volta a Genova: in palio un milione di dollari

Il 22 ottobre l'Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice accoglie la tappa italiana della competizione internazionale promossa da Pegasus Tech Ventures. Sul palco una ventina di startup

Generico ottobre 2026

Genova. Genova accoglie per la prima volta la Startup World Cup, una competizione globale che ogni anno coinvolge migliaia di startup, investitori, imprenditori e protagonisti dell’innovazione in diversi paesi del mondo. L’evento è previsto dalle 16.30 di giovedì 22 ottobre presso l’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice ed è organizzato dalla Fondazione Genova Startup ETS in collaborazione con CyberTribu S.r.l., promosso a livello internazionale da Pegasus Tech Ventures.

La Startup World Cup è stata creata da Pegasus Tech Ventures per celebrare l’imprenditorialità in tutto il mondo. Si tratta di una serie globale di conferenze e competizioni che riunisce le migliori startup, investitori, imprenditori, media e CEO del settore tecnologico. L’evento, che conta oltre 100 competizioni regionali distribuite sui 6 continenti, è organizzato dalla stessa Pegasus Tech Ventures in collaborazione con investitori e sponsor locali.

Durante la tappa genovese, le startup selezionate nelle settimane precedenti presentano il proprio progetto sul palco dell’Auditorium. Una giuria stabilisce la vincitrice che accede alle semifinali previste a San Francisco il prossimo 4 novembre; qui vengono selezionate le Top 10 che il 6 novembre si contendono il Grand Finale e l’investment prize da 1 milione di dollari.

Oltre alla competizione, il programma prevede interventi e momenti di confronto con esponenti dell’innovazione e dell’imprenditoria; la fase conclusiva è dedicata alla premiazione e al networking.

Il programma in dettaglio: Apertura dei lavori alle 16.30; Pitch Session: le startup si sfidano sul palco; Panel e keynote: interventi di investitori e leader dell’innovazione; Premiazione e networking: annuncio della startup vincitrice e incontro tra pubblico ed ecosistema Conducono Alberto Clavarino e Ilaria Scaliti, fondatori e membri del CdA della Fondazione Genova Startup.

Per la Fondazione sono presenti inoltre, tra speaker e giudici: Manuela Arata, Massimo Vanzi, Daniele Crippa, Sergio Rossi, Vincenzo Monno, Marco Beltrami e Alessandro Cricchio.

Portare a Genova una manifestazione inserita in un circuito internazionale costituisce creare un’occasione di incontro tra la città e una rete più ampia di competenze, esperienze e nuove idee imprenditoriali. È proprio questa, dopotutto, la direzione nella quale opera la Fondazione Genova Startup ETS, nata per sostenere lo sviluppo di nuove imprese sul territorio genovese e contribuire alla crescita dell’ecosistema locale dell’innovazione.

“Accogliere a Genova una competizione di questo respiro significa creare un’occasione concreta per favorire idee, scambiare esperienze e incontrare persone provenienti da realtà diverse dalla nostra. È anche una chance per dare visibilità a chi sta costruendo nuovi progetti e, allo stesso tempo, per offrire alla città un momento di grande apertura e confronto – dichiara Alberto Clavarino, presidente della Fondazione Genova Startup ETS – Per la Fondazione è anche un modo per continuare a costruire relazioni per chi vuole fare impresa, portando nuove prospettive a Genova”.

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