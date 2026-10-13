Startup World Cup per la prima volta a Genova: in palio un milione di dollari

Genova. Genova accoglie per la prima volta la Startup World Cup, una competizione globale che ogni anno coinvolge migliaia di startup, investitori, imprenditori e protagonisti dell’innovazione in diversi paesi del mondo. L’evento è previsto dalle 16.30 di giovedì 22 ottobre presso l’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice ed è organizzato dalla Fondazione Genova Startup ETS in collaborazione con CyberTribu S.r.l., promosso a livello internazionale da Pegasus Tech Ventures.

La Startup World Cup è stata creata da Pegasus Tech Ventures per celebrare l’imprenditorialità in tutto il mondo. Si tratta di una serie globale di conferenze e competizioni che riunisce le migliori startup, investitori, imprenditori, media e CEO del settore tecnologico. L’evento, che conta oltre 100 competizioni regionali distribuite sui 6 continenti, è organizzato dalla stessa Pegasus Tech Ventures in collaborazione con investitori e sponsor locali.

Durante la tappa genovese, le startup selezionate nelle settimane precedenti presentano il proprio progetto sul palco dell’Auditorium. Una giuria stabilisce la vincitrice che accede alle semifinali previste a San Francisco il prossimo 4 novembre; qui vengono selezionate le Top 10 che il 6 novembre si contendono il Grand Finale e l’investment prize da 1 milione di dollari.

Oltre alla competizione, il programma prevede interventi e momenti di confronto con esponenti dell’innovazione e dell’imprenditoria; la fase conclusiva è dedicata alla premiazione e al networking.

Il programma in dettaglio: Apertura dei lavori alle 16.30; Pitch Session: le startup si sfidano sul palco; Panel e keynote: interventi di investitori e leader dell’innovazione; Premiazione e networking: annuncio della startup vincitrice e incontro tra pubblico ed ecosistema Conducono Alberto Clavarino e Ilaria Scaliti, fondatori e membri del CdA della Fondazione Genova Startup.

Per la Fondazione sono presenti inoltre, tra speaker e giudici: Manuela Arata, Massimo Vanzi, Daniele Crippa, Sergio Rossi, Vincenzo Monno, Marco Beltrami e Alessandro Cricchio.

Portare a Genova una manifestazione inserita in un circuito internazionale costituisce creare un’occasione di incontro tra la città e una rete più ampia di competenze, esperienze e nuove idee imprenditoriali. È proprio questa, dopotutto, la direzione nella quale opera la Fondazione Genova Startup ETS, nata per sostenere lo sviluppo di nuove imprese sul territorio genovese e contribuire alla crescita dell’ecosistema locale dell’innovazione.

“Accogliere a Genova una competizione di questo respiro significa creare un’occasione concreta per favorire idee, scambiare esperienze e incontrare persone provenienti da realtà diverse dalla nostra. È anche una chance per dare visibilità a chi sta costruendo nuovi progetti e, allo stesso tempo, per offrire alla città un momento di grande apertura e confronto – dichiara Alberto Clavarino, presidente della Fondazione Genova Startup ETS – Per la Fondazione è anche un modo per continuare a costruire relazioni per chi vuole fare impresa, portando nuove prospettive a Genova”.