Standing zone, la battaglia dei genoani per i posti in piedi allo stadio trova appoggi bipartisan a Roma

Genova. È arrivata a Roma la battaglia dell’Associazioen club genoani per i posti in piedi allo stadio. “Standing Zone, riportiamo il calcio alle sue origini” patrocinata da Federtifosi e Fissc (Federazione Italiana Sostenitori Squadre Calcio) è un progetto di riforma dell’articolo 6 del decreto ministeriale del 18 marzo 1996 per allineare l’Italia agli standard europei di safe standing, alla luce dei vari progetti di ammodernamento degli stadi italiani, in particolare del Luigi Ferraris di Genova.

Non è un caso che all’iniziativa di questa mattina alla Camera, presentata pubblicamente in conferenza stampa, abbia partecipato anche Matteo Rossi, Sales Manager & Supporter Liaison Officer del Genoa. Il progetto sta trovando il sostegno di diversi deputati e senatori bipartisan, in primis di Luca Pastorino, deputato Pd e abbonato di Gradinata Nord, che spiega: “Oggi alla Camera abbiamo presentato le motivazioni dietro al progetto di inserimento di aree in piedi, le cosiddette standing zone, negli stadi italiani come già avviene all’estero. Il prossimo obiettivo è la convocazione di un tavolo nazionale per modificare quell’articolo contenuto in un decreto del 1996 che di fatto le vieta e fare una riforma che garantisca prima di tutto la sicurezza ma che traguardi un modello per rendere popolare e accessibile lo stadio a tutti. Il primo passo è stata l’apertura da parte del ministro dello Sport Abodi la scorsa settimana in risposta alla mia interrogazione, oggi arriva l’appoggio trasversale di tante parti politiche che hanno partecipato alla conferenza stampa indetta da Acg”.

Anche il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha mandato il suo messaggio di supporto: ‘La proposta di inserire aree dedicate alla fruizione delle partite in piedi merita attenzione nella misura in cui può contribuire a rendere il sostegno alla propria squadra ancor più coinvolgente, nel rispetto delle esigenze di sicurezza’. Alla conferenza hanno partecipato, oltre a Pastorino, il senatore Gianni Berrino collegato da remoto, i deputati Ilaria Cavo, Paolo Cento, Salvatore Deidda, il senatore Matteo Gelmetti, il deputato Ciro Maschio, il senatore Luca Pirondini, il deputato Matteo Rosso.

L’Acg ha elencato le motivazioni per cui sta conducendo questa battaglia: una possibilità di maggiore sicurezza rispetto a quella attuale, dove seguire la partita in piedi è una prassi: quando il Genoa segna sono parecchie le persone sbalzate dal seggiolino, con rischio di infortunio altissimo. Inoltre la standing zone consentirebbe un aumento di 500 posti rispetto alla capienza della singola gradinata. Un aspetto da non sottovalutare anche alla luce dei prezzi abbastanza proibitivi per le partite nei Distinti che taglierebbero fuori le nuove generazioni dalla condivisione della partita dal vivo.

Matteo Rossi concorda, anche alla luce del fatto che l’età media degli abbonati del Genoa è scesa da 48 a 42 anni.

Negli altri paesi le standing zone sono già realtà. Forse per l’Italia è il momento giusto.