  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Standard & Poor’s conferma il rating BBB+ della Liguria. Bucci: “Riconosciuta la solidità della gestione finanziaria”

L'assessore al bilancio Claudia Morich: "Situazione sostenuta da una forte e prudente gestione finanziaria, da una consapevole gestione del debito, delle passività potenziali e da una solida liquidità"

palazzo Regione Liguria illuminato tricolore

Genova. L’agenzia di rating Standard and Poor’s ha confermato alla Regione Liguria il giudizio di “BBB+” con prospettive positive, equivalente a quello dell’Italia. Questo significa che la Liguria viene considerata finanziariamente affidabile, con una gestione stabile e sotto controllo.

Secondo quanto comunica l’ufficio stampa di Regione Liguria, sulla base alla metodologia di analisi impiegata, le Regioni non possono avere un giudizio superiore a quello dello Stato di riferimento. Tuttavia, l’agenzia ha precisato che, se la valutazione non fosse legata a quella nazionale, il profilo di affidabilità creditizia assegnato alla Liguria sarebbe “A+” e quindi superiore al rating a lungo termine di “BBB+”, grazie alla solidità del suo bilancio, alla gestione prudente del debito e a una buona disponibilità di liquidità.

“Questo risultato è molto importante e conferma che la strada intrapresa è quella giusta – dichiara il presidente Marco Bucci – Viene confermata la solidità della Regione Liguria e la serietà del lavoro portato avanti in questi anni. Gestire in modo prudente le risorse pubbliche, controllare la spesa e investire in modo efficace è il modo migliore per dare certezze ai cittadini e per creare le condizioni di sviluppo e crescita, economica e occupazionale, per tutto il territorio. Questo riconoscimento da parte di un’agenzia internazionale è un segnale di fiducia verso il nostro modello di amministrazione”.

“La conferma del rating e delle prospettive assegnate a Regione Liguria secondo S&P’s – afferma l’assessore al Bilancio e Risorse Finanziarie Claudia Morich – rappresenta ancora una volta un solido quadro istituzionale, sostenuto da una forte e prudente gestione finanziaria, da una consapevole gestione del debito, delle passività potenziali e da una solida liquidità. Tutti elementi essenziali che si traducono in stabilità e capacità di programmazione consentendoci di guardare al futuro con crescente fiducia”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.