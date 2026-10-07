Genova. Sabato 10 ottobre la città torna a essere protagonista dello sport inclusivo con la sesta edizione dello SportAbility Day, la manifestazione ideata e promossa da Stelle nello Sport che trasformerà il My Sport Village Sciorba in un grande villaggio sportivo senza barriere.

Saranno 88 le associazioni presenti e ben 46 le discipline e attività sportive che ragazze e ragazzi con disabilità potranno provare gratuitamente, insieme a familiari, amici e altri sportivi. Le attività si svolgeranno tra campo da calcio, pista di atletica e piscina, con l’obiettivo di offrire un primo approccio a discipline diverse e favorire l’avvio di nuovi percorsi sportivi.

Il villaggio aprirà alle 9.30, mentre alle 10 è prevista la cerimonia inaugurale con la sfilata delle associazioni accompagnata dalla Banda musicale del Liceo Pertini. Alle 10.30 prenderanno il via le attività e le prove libere nelle diverse aree della Sciorba.

Tra gli appuntamenti della giornata ci sarà il tradizionale torneo di calcio integrato, con squadre composte da quattro giocatori della società e quattro giocatori “Special”. In campo, tra gli altri, i giovani di Sampdoria, Genoa, Baiardo, Sori, Campomorone, Athletic Club, Sampierdarenese e Internazionale Genova. Le premiazioni sono previste alle 12.30.

Alle 13 il ristoro gratuito per i partecipanti, mentre alle 14 aprirà la piscina. Alle 14.30 spazio al nuovo flash mob con don Roberto Fiscer e Radio Fra le Note, che coinvolgerà insieme senior, studenti e ragazzi con disabilità.

Nel pomeriggio partiranno anche i Senior Games, dedicati agli over 65, e i tornei scolastici integrati di calcio, pallavolo e pallacanestro con gli studenti di Firpo Buonarroti, Bergese Rosselli, Montale, Lanfranconi, Marsano e Pertini. Le squadre saranno miste, con l’obiettivo di mettere insieme le abilità di tutti i partecipanti.

Grande spazio anche agli sport in acqua. Alle 15 è prevista l’esibizione di nuoto artistico di Marta Cantero e Nadia Cabula, mentre alle 15.15 sarà la volta della “Staffettona di nuoto” con Francesco Bocciardo, quattro volte campione paralimpico. In vasca scenderanno atleti con e senza disabilità, insieme alle società natatorie liguri che hanno aderito all’iniziativa.

Tra gli ospiti dell’edizione 2026 ci sarà anche Oney Tapia, campione paralimpico nel lancio del disco e del peso, oro a Parigi 2024, argento a Rio 2016 e doppio bronzo a Tokyo 2020. Con lui Cristiano Berlanda, atleta del golf paralimpico, e lo storico ambassador Francesco Bocciardo. Saranno presenti inoltre numerosi campioni e atleti di diverse discipline, tra cui Vanni Oddera, Vittorio Podestà, Marta Cantero, Pietro Napoli, Ilaria Naef e Andrea Azzarito.

Proprio Vanni Oddera porterà alla Sciorba la sua mototerapia: i ragazzi potranno salire sulla moto insieme al campione e vivere un’esperienza all’insegna dello sport e dell’inclusione. Presenti anche Unitalsi, Agesci Foulard Bianchi e Soroptimist con attività dedicate alle persone con disabilità.

Lo SportAbility Day guarda inoltre alla salute e alla prevenzione. Gli ambulatori territoriali di Area 3 di Asl 3 saranno presenti con attività di rilevazione dei parametri vitali, dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree pediatriche e un laboratorio sull’igiene delle mani, oltre a informazioni sui servizi territoriali e sulle nuove Case della Comunità.

Durante la giornata sarà presentato anche IN-GENOVA, il programma del Comune di Genova dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità. Finora sono 251 le persone con disabilità che hanno partecipato alle attività socio-educative promosse dal progetto, che punta a contrastare isolamento ed esclusione e a sostenere la costruzione di percorsi di autonomia e partecipazione alla vita della comunità.

La partecipazione allo SportAbility Day è gratuita. Le attività termineranno alle 18, mentre alle 19.30 la piscina della Sciorba ospiterà l’esordio casalingo in Serie A1 della Pro Recco, impegnata contro il Chiavari Nuoto. L’appuntamento è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige e Camera di Commercio di Genova, con il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Special Olympics, Università di Genova e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.

“Lo SportAbility Day è un evento prezioso per tutto il territorio nazionale – sottolinea Alessandra Locatelli, ministra per le disabilità – Sport, inclusione e attività integrate e unificate sono la strada per il futuro. Grazie agli organizzatori e a tutti i partner per questo straordinario progetto. Lo sport porta salute e benessere, permette di esprimersi e creare nuove opportunità. Auguro a tutti di vivere una magnifica giornata”.

“Giunto alla sua sesta edizione, lo SportAbility Day rappresenta il cuore pulsante del nostro impegno per uno sport davvero alla portata di tutti – aggiunge la vicepresidente deella Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro – Portare al MySport Village Sciorba 88 associazioni e 46 discipline significa offrire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie un’opportunità straordinaria di crescita e socialità, azzerando ogni tipologia di barriera fra atleti. Regione Liguria è fiera di rinnovare il proprio sostegno a questa grande manifestazione. La vera vittoria è garantire a tutti, nessuno escluso, il diritto di scendere in campo e vivere la bellezza della pratica sportiva”.

“Una politica di welfare efficace deve ampliare gli orizzonti delle persone, senza definire in anticipo ciò che possono o non possono fare – dice l’assessora comunale a Welfare e Disabilità, Cristina Lodi – Anche per questo lo SportAbility Day è un appuntamento importante, perché offre a ragazze e ragazzi con disabilità la possibilità di sperimentare discipline diverse, mettersi alla prova e magari scoprire una nuova passione. È un approccio che condividiamo pienamente e che ritroviamo anche in IN-GENOVA, il programma del Comune che mette al centro partecipazione, relazioni e progetto di vita. L’inclusione diventa concreta quando una persona può frequentare luoghi nuovi, incontrare altre persone, praticare uno sport, conquistare maggiore autonomia e vivere con più libertà le occasioni che la città offre”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di essere accanto a Stelle nello Sport nel sostegno all’edizione 2026 dello SportAbility Day, imperdibile occasione per avvicinare i giovani con disabilità alla pratica dello Sport – dice Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige – Siamo fermamente convinti che lo sport sia un formidabile strumento attraverso il quale superare le barriere fisiche, culturali ed economiche per creare una società più coesa e integrata. Lo Sport è un formidabile acceleratore di socialità a beneficio di tutti e crea le condizioni per la crescita e la realizzazione dell’individuo. SportAbility Day nell’edizione che ci apprestiamo a vivere è un’occasione imperdibile per favorire il conseguimento di tali obiettivi, dal momento che si svolge in un Village integrato dove migliaia di persone praticano sport insieme, con la presenza di atleti di eccellenza che favoriscono lo spirito di emulazione. Da questa edizione poi il fatto che sia aperto un focus sugli over 65 nel solco del progetto Senior del Comune di Genova che Fondazione sostiene convintamente, è un elemento in più per confermare il nostro contributo a favore di questa stupenda festa dello Sport per tutte le abilità”.

“Lo sport migliora la qualità della vita delle persone – conclude Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato prossimo è un’occasione straordinaria. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che dedichiamo questo evento. Potranno provare una o più discipline sportive, scoprire la magia dello sport, e iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati. Invitiamo tutti a condividere questo invito per riuscire a far partecipare quante più famiglie di persone con disabilità”.