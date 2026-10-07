SportAbility Day: al MySport Village Sciorba la festa dello sport per tutte le abilità

Genova. Sabato prossimo Genova sarà, ancora una volta, capitale dello sport inclusivo. Accadrà al My Sport Village Sciorba grazie alla 6° edizione dello SportAbility Day, l’evento ideato e promosso da Stelle nello Sport e sostenuto da Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio di Genova con il patrocinio di Coni, Cip, Sport e Salute, Special Olympics, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria e la preziosa partnership di Orientamenti, il progetto di Regione Liguria.

Saranno ben 88 le associazioni protagoniste in una giornata caratterizzata dalla presenza di 46 discipline e attività sportive ambientate all’interno del campo da calcio, della pista di atletica e della piscina. Il My Sport Village Sciorba si trasformerà come per tradizione in un villaggio sportivo senza barriere, a disposizione di ragazze e ragazzi con disabilità che potranno entrare a contatto con la magia dello sport e, soprattutto, giocare e condividere le emozioni con amici e sportivi di altre associazioni nel segno della vera integrazione. Un’opportunità davvero unica, di scoperta di tante attività per un primo approccio con la possibilità poi di iniziare un percorso presso una delle tante Associazioni presenti alla Sciorba. Lo SportAbility Day sposa e condivide i principi di accessibilità della Settimana Europea dello Sport, promosso dal Ministro per lo sport e i giovani, con il coordinamento del Dipartimento per lo sport e allarga i confini a una platea sempre più ampia con i Senior Games, dedicati agli Over 65, e i Tornei delle Scuole di calcio, pallavolo e basket integrati.

Programma. La partecipazione allo SportAbility Day è completamente gratuita per tutti. Ragazze e ragazzi con disabilità potranno “provare” le diverse attività e discipline accompagnati da familiari e amici. L’apertura del villaggio è fissata per le ore 9:30 e alle 10:00 ci sarà la tradizionale cerimonia di apertura con la sfilata di tutte le associazioni con la propria bandiera per un momento di grande entusiasmo e socialità. La colonna sonora della sfilata sarà curata dalla Banda musicale del Liceo Pertini. A cantare l’inno sarà Giorgio Primicerio, la voce genovese di “Io Canto Senior”, trasmissione di Canale 5 firmata da Gerry Scotti. Alle 10,30 il via alle attività sul campo. Alle 13 il ristoro per tutti i partecipanti che potranno assaporare la focaccia donata da “Le Fornarine”, i prodotti Latte Tigullio e i tradizionali dolci offerti da Panarello. Alle 14 l’inizio delle attività in piscina. Alle 14,30 il Flash Mob con Don Roberto Fiscer e Radio Fra le Note. Alle 15 la Staffettona di nuoto in piscina con Francesco Bocciardo mentre sul campo inizieranno i Senior Games e i Tornei “integrati” delle Scuole.

Ambassador. Ospite d’onore di questa edizione sarà Oney Tapia campione paralimpico nel lancio del disco e del peso, oro a Parigi 2024, argento a Rio 2016 e doppio bronzo a Tokyo 2020. Un’icona di resilienza, inclusione e contagiosa positività, fondamentale per abbattere i pregiudizi e diffondere i valori dello sport paralimpico al grande pubblico. Con lui anche Cristiano Berlanda, atleta di punta del golf paralimpico italiano, da poco nominato ambasciatore della Liguria per il golf paralimpico internazionale. Con loro ci sarà Francesco Bocciardo, storico Ambassador dello SportAbility Day, affiancato da tanti campioni dello sport di tutte le abilità che interagiranno con tutti i ragazzi presenti: Vanni Oddera (moto freestyle), Vittorio Podestà (hand bike), Marta Cantero (nuoto artistico), Pietro Napoli (ju jitsu), Fabio Cazzanti (arrampicata e sport invernali), Cinzia Mongini (danza sportiva), Ilaria Naef (freestyle), Andrea Azzarito (nuoto), Agnese Spotorno (atletica leggera), Federico Minnai (nuoto), Giovanni Sciaccaluga (triathlon).

Quali sport? Arrampicata, Atletica Leggera, Autodifesa, Badminton, Bocce, Break Dance, Calcio, Calciobalilla, Camminata Metabolica, Canottaggio, Ciclismo, Danza Sportiva, Didattica Subacquea, Gym Boxe, Ginnastica, Gioco Sport, Golf, Judo, Ju Jitsu, Kick Boxing, Hip Hop, Mma, Motociclismo, Muay Thai, Nuoto, Nuoto Artistico, Nuoto Pinnato, Padel, Pallacanestro, Pallamano, Pallanuoto, Pallavolo, Parkour, Pet Therapy, Powerchair Hockey, Pugilato, Rugby, Savate, Skateboard, Sitting Volley, Sport Equestri, Sport Invernali, Subbuteo, Swim Lift, Taekwondo, Tandem, Tennis, Tennistavolo, Tiro con l’Arco, Tiro a Segno, Vela, Vortex. Quella di sabato è una preziosa occasione per provare tante attività sportive. Non solo famiglie liguri: lo SportAbility Day è l’occasione per l’arrivo di ragazze e ragazzi, con le loro mamme, papà e nonni da tutto il nord Italia.

Il Flash Mob con Radio Fra le Note. Un momento di musica e inclusione guidato dall’energia di Don Roberto Fiscer. Un piccolo assaggio di “A Tutto Gas”, la trasmissione di Radio Fra Le Note che va in onda direttamente dal Gaslini, insieme ai bambini. Musica, sorrisi e tante emozioni! E’ una delle novità di questa edizione che coinvolgerà tutti i partecipanti alle ore 14:30. Un grande “flash mob” per ballare e cantare tutti insieme: senior, studenti e ragazzi con disabilità. Tutti uniti in un abbraccio festoso sul campo della Sciorba.

Senior Games. Altra novità che arricchirà il programma, riservata agli Over 65 grazie alla partnership con il progetto Sport Senior del Comune di Genova. Subito dopo il Flash Mob, i Senior saranno impegnati in questa nuova competizione che vuole celebrare il movimento a tutte le età, con un approccio incentrato sul sano divertimento e sulla partecipazione attiva. Il motto che guida la manifestazione è chiaro: “11 discipline = 1 grande sfida = Il tuo risultato conta!”. Le prove coordinate dal team di Naica Asd con il prezioso supporto degli studenti Unige del corso di Scienze Motorie, sono state studiate per mettere alla prova la velocità, la coordinazione, la precisione, l’abilità e, soprattutto, lo spirito sportivo dei partecipanti. L’obiettivo fondamentale non è solo vincere, ma è partecipare, mettersi alla prova e dare il meglio delle proprie capacità.

Tornei Scolastici integrati. Nel pomeriggio dello SportAbility Day, dopo il flash mob, ci sarà spazio anche per i tornei scolastici integrati di calcio, pallavolo e pallacanestro con la partecipazione degli studenti di Firpo Buonarroti, Bergese Rosselli, Montale, Lanfranconi, Marsano e Pertini. Gli studenti di questi istituti scenderanno in campo in squadre miste che uniranno le abilità di tutti in una festa di vera inclusione.

Le dichiarazioni

“Lo SportAbility Day è un evento prezioso per tutto il territorio nazionale”, sottolinea Alessandra Locatelli, Ministra per le disabilità. “Sport, inclusione e attività integrate e unificate sono la strada per il futuro. Grazie agli organizzatori e a tutti i partner per questo straordinario progetto. Lo sport porta salute e benessere, permette di esprimersi e creare nuove opportunità. Auguro a tutti di vivere una magnifica giornata”.

“Giunto alla sua sesta edizione, lo SportAbility Day rappresenta il cuore pulsante del nostro impegno per uno sport davvero alla portata di tutti”, commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport Simona Ferro. “Portare al MySport Village Sciorba 88 associazioni e 46 discipline significa offrire ai nostri ragazzi e alle loro famiglie un’opportunità straordinaria di crescita e socialità, azzerando ogni tipologia di barriera fra atleti. Regione Liguria è fiera di rinnovare il proprio sostegno a questa grande manifestazione. La vera vittoria è garantire a tutti, nessuno escluso, il diritto di scendere in campo e vivere la bellezza della pratica sportiva”.

“Una politica di welfare efficace deve ampliare gli orizzonti delle persone, senza definire in anticipo ciò che possono o non possono fare”, dichiara l’assessora comunale a Welfare e Disabilità, Cristina Lodi. “Anche per questo lo SportAbility Day è un appuntamento importante, perché offre a ragazze e ragazzi con disabilità la possibilità di sperimentare discipline diverse, mettersi alla prova e magari scoprire una nuova passione. È un approccio che condividiamo pienamente e che ritroviamo anche in IN-GENOVA, il programma del Comune che mette al centro partecipazione, relazioni e progetto di vita. L’inclusione diventa concreta quando una persona può frequentare luoghi nuovi, incontrare altre persone, praticare uno sport, conquistare maggiore autonomia e vivere con più libertà le occasioni che la città offre”.

“Fondazione Carige è orgogliosa di essere accanto a Stelle nello Sport nel sostegno all’edizione 2026 dello SportAbility Day, imperdibile occasione per avvicinare i giovani con disabilità alla pratica dello Sport”, spiega Andrea Rivellini, Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige. “Siamo fermamente convinti che lo sport sia un formidabile strumento attraverso il quale superare le barriere fisiche, culturali ed economiche per creare una società più coesa e integrata. Lo Sport è un formidabile acceleratore di socialità a beneficio di tutti e crea le condizioni per la crescita e la realizzazione dell’individuo. SportAbility Day nell’edizione che ci apprestiamo a vivere è un’occasione imperdibile per favorire il conseguimento di tali obiettivi, dal momento che si svolge in un Village integrato dove migliaia di persone praticano sport insieme, con la presenza di atleti di eccellenza che favoriscono lo spirito di emulazione. Da questa edizione poi il fatto che sia aperto un focus sugli over 65 nel solco del progetto Senior del Comune di Genova che Fondazione sostiene convintamente, è un elemento in più per confermare il nostro contributo a favore di questa stupenda festa dello Sport per tutte le abilità”.

“Lo sport migliora la qualità della vita delle persone”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “È il messaggio alla base di ogni edizione dello SportAbility Day. Quella di sabato prossimo è un’occasione straordinaria. Sono oltre 7.000 i ragazzi con disabilità in Liguria, molti sono addirittura esonerati dalla pratica dell’educazione fisica a scuola. È a loro e alle loro famiglie che dedichiamo questo evento. Potranno provare una o più discipline sportive, scoprire la magia dello sport, e iniziare un percorso, seguiti da tecnici appassionati e qualificati. Invitiamo tutti a condividere questo invito per riuscire a far partecipare quante più famiglie di persone con disabilità”.

La festa del Calcio integrato. E’ una tradizione dello SportAbility Day. Il torneo di calcio integrato coordinato da Giuli oAttardi, direttore sportivo del Bic Genova, si baserà su una formula di gioco 8 contro 8, studiata appositamente per favorire l’integrazione e il lavoro di squadra. Ogni formazione scenderà infatti in campo schierando contemporaneamente 4 giocatori della società e 4 giocatori “Special”. Fondamentale il contributo delle associazioni specializzate che prenderanno parte all’iniziativa: BIC Genova, Insuperabili, We Play Football e Genoa Special. Le sfide sui tre campi dedicati prenderanno il via alle 10:30. Sul Campo 1 saranno protagonisti i giovani di Sampdoria, Cogoleto, Baiardo e Sampierdarenese. Sul Campo 2 spazio a Genoa, Sori, Campomorone e Athletic Club. Sul Campo 3 si affronteranno in un girone avvincente le ragazze di Sampdoria, Genoa, Baiardo e Internazionale Genova. A chiudere questa ricca mattinata di festa e fair play sarà la grande cerimonia di premiazione, prevista per le ore 12:30, con una medaglia per tutti i partecipanti.

La “staffettona” di nuoto con Bocciardo. Altro appuntamento “storico”. Sarà una vera e propria festa di squadra. L’evento, a partire dalle 15, vedrà scendere in vasca atleti con e senza disabilità, uniti dallo stesso obiettivo: dimostrare che lo sport è un diritto e un piacere accessibile a chiunque. L’evento è patrocinato dalla FIN Liguria che ha invitato tutte le società natatorie liguri a partecipare. A oggi hanno dato la loro adesione Genova Nuoto, My Sport Special, Pro Recco Waterpolo, Special Team Genova, Vita, San Giorgio Waterpolo, Crocera Stadium e Integrabili. L’evento sarà guidato da Francesco Bocciardo, tre volte medagliato agli ultimi Europei di Kokaeli dopo aver conquistato quattro ori in quattro Paralimpiadi e numerosi altri successi di calibro mondiale e internazionale. Con lui ci saranno anche i talenti Federico Minnai e Andrea Azzarito, insieme alle stelle della Pro Recco Andrea Fondelli e Tommy Negri. Ciliegina sulla torta: la Pro Recco ospiterà i partecipanti dello SportAbility Day all’esordio casalingo in Serie A1 contro il Chiavari Nuoto, in programma alle 19:30 proprio alla Sciorba.

Vanni Oddera e la mototerapia. Reduce dal grande show in Piazza De Ferrari con le Stelle nello Sport per la Gigi Ghirotti, Vanni Oddera ritornerà allo SportAbility Day con la sua “mototerapia”. Tanta emozione per i ragazzi che potranno salire a bordo della moto di Vanni e “sgommare” con lui “faccia al vento”. Al fianco di Vanni ci sarà Unitalsi, l’associazione cattolica dedicata al servizio di persone ammalate e con disabilità ed al loro trasporto presso santuari italiani ed internazionali. Confermati anche i “Foulard Bianchi” di Agesci che faranno provare la joelette, speciale carrozzina fuoristrada monoruota, e Soroptimist International Club Genova che porta allo Sportabilty Day “Discesa Liberi”, progetto che nasce con l’obiettivo di far uscire le persone con disabilità dalle proprie case, portandole sulla neve e promuovendo lo sci sia a livello ludico che agonistico.

Portare la salute tra i cittadini. E’ questo l’obiettivo con cui l’équipe degli Ambulatori Territoriali di Area 3 ATS Liguria partecipa allo Sportability Day. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’équipe infermieristica e pediatrica con l’intento di promuovere la cultura della prevenzione attiva e del primo soccorso in un contesto informale e dinamico. Nel corso della giornata saranno garantiti presso il punto Ats Liguria la rilevazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione e glicemia capillare), alcune dimostrazioni pratiche di disostruzione delle vie aeree pediatriche guidate dai nostri infermieri pediatrici e un laboratorio sull’igiene delle mani con il box didattico a fluorescenza (UV box), un’attività visiva e divertente per bambini, famiglie e sportivi. Sarà anche distribuito materiale informativo e fornito un orientamento sui percorsi territoriali e sulle nuove Case della Comunità.

IN-GENOVA. E’ il programma con cui il Comune di Genova promuove l’inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie sociali e fisiche della città. Sono 251 le persone con disabilità che hanno partecipato finora alle attività socio-educative promosse. Il progetto sarà presentato al pubblico in occasione dello SportAbility Day. Il programma, che si concluderà il 31 dicembre 2026, ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle persone con disabilità in attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, attraverso l’inserimento socio lavorativo e la partecipazione attiva alla vita della comunità. Il progetto esecutivo dà vita a un vero e proprio modello di “welfare di prossimità”, diffuso su tutto il territorio periferico cittadino, che sostiene le persone con disabilità nella costruzione del proprio progetto di vita, anche a contrasto dei fenomeni di isolamento ed esclusione.

Gaslini e SportAbility. Rinnovata la partnership con l’Istituto Gaslini che sarà anche teatro il 9 e 10 ottobre del Convegno nazionale della Società Italiana di Odontostomatologia Speciale dal titolo “Odontoiatria inclusiva: nuove sfide e nuove soluzioni”. Promosso e presieduto dal dott. Nicola Laffi, l’importante appuntamento si svolgerà presso gli spazi della Gaslini Academy e accoglierà anche un intervento di Michele Corti, promotore dello SportAbility Day, sul tema “Sport e disabilità: la forza dell’inclusione”. Nella giornata di sabato saranno previsti anche alcuni collegamenti “live” dalla Sciorba con i partecipanti del Convegno.

Un grande gioco di squadra. Lo SportAbility Day può contare sul supporto di importanti realtà istituzionali. Hanno garantito massima diffusione all’evento l’Ordine dei Medici Chirurghi di Genova e le Associazioni dei Medici Pediatri (Fimp, Simpe e Apel) oltre a Federfarma. Sostegno all’evento hanno garantito Fondazione Ecoeridania Insuperabili e Municipio Media Valbisagno. Presente anche Amiu Genova con uno stand dedicato alla promozione e alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata. Ai partecipanti sarà proposto gioco interattivo legato alla campagna “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”. Presenti anche Iren luce gas e servizi con il progetto “L’energia che accende lo sport” e Bper che regaleranno a tutti i partecipanti una borraccia per dissetarsi nel corso della giornata. L’assistenza medica sarà garantita dai professionisti di Villa Montallegro e sarà presente l’ambulanza del Gruppo Misericordie.

Le Associazioni presenti. AISF, AISM, Agesci Foulard Bianchi, Ardita Savate, Atletica Alba Docilia, ANGSA, Anffas Genova, Aragno Gs, A Ruota Libera, Archi Pet, Athletic Club Albaro, Auxilium Pgs, Badminton Genova, Baiardo, Bic Genova, Blue Devils, Il Bruco, Cambiaso Risso for Special, Camminata Metabolica, Campomorone Sant’Olcese, Carabinieri, Celivo, Chiavari Nuoto, CFFS Genova, Come una Piuma, Cornigliano GS, Crociera Stadium, Il Cucciolo, Cus Genova Rugby, Dinamic Gym, Don Orione Opera, Eunike, Fiarc Liguria, Fib Liguria, Fidesm Liguria, Figc Lnd Liguria, Fig Liguria, Figh Liguria, Fipsas Liguria, Firpo Buonarroti, Fise Liguria, Fitp Liguria, Fiv Primazona, Free Sport, Genoa, Genova Solving for all, Ginnastica Tegliese, Gonzatti Uss, Insuperabili, Integrabili, Internazionale Genova, Judo Marassi, Kaabour Boxing Club, L’Amore è, Lanterna Taekwondo, Latin Studio, Maratonabili, Montale Istituto, My Sport Climbing School, My Sport Nuoto Special, Naica, Normac Avb, Pertini Liceo, Pianacci Consorzio, Prader Willi, Progetto 80, Pro Recco Waterpolo, Sampdoria, Sampierdarena, San Giorgio Waterpolo, Seconda Stella a Destra, Semplicemente Danza, Sofia Viaggi Straordinari, Sori FC, Soroptimist, Special Team Genova, Swim Lift, Tsn Genova, Uici, Uildm, Unitalsi, Urania, Valponte, Velocior Spezia, Villaggio del Ragazzo, Vita SSD, We Play Football, World Dance Liguria.

Sportability: il progetto “inclusivo” di Stelle nello Sport

SportAbility Day è la festa annuale del progetto “SportAbility”, lanciato da Stelle nello Sport nel 2021 per diffondere i valori dello sport che include. Un faro “potente” su tutta la straordinaria attività sportiva, non solo agonistica, organizzata in Liguria. Un percorso quotidiano attraverso il portale www.sportabilityliguria.it dove si presentano tutte le Associazioni che operano sul territorio, fornendo anche utili informazioni di servizio e mettendo “in contatto” operatori sportivi e famiglie per un sempre maggiore sviluppo dello sport dedicato alle persone con disabilità.

Il Programma dello SportAbility Day 2026

Ore 9:30 accreditamento delle Associazioni (sul campo della Sciorba)

Ore 10:00 Cerimonia di Apertura con sfilata di tutti i partecipanti sulla pista e saluti istituzionali

Ore 10:30 Inizio attività e prove libere in tutte le aree

Ore 12:30 Premiazioni Tornei di Calcio Integrato

Ore 13:00 Ristoro gratuito con focaccia e dolci Panarello e prodotti Latte Tigullio

Ore 14:00 accreditamento sul campo di Studenti e Senior

Ore 14:00 apertura Piscina con attività in acqua

Ore 14:30 Flash Mob Danza sul campo con Don Roberto Fiscer e Radio Fra le Note

Ore 15:00 Tornei delle Scuole, Senior Games e attività libere sul campo e in pista

Ore 15:00 – Esibizione di Nuoto Artistico di Marta Cantero e Nadia Cabula in piscina

Ore 15:15 – “Staffettona di Nuoto” con Francesco Bocciardo

Ore 17:00 – Chiusura attività in Piscina e premiazione

Ore 17:30 – Cerimonia di premiazione sul campo per tutti i partecipanti a Tornei e Attività

Ore 18:00 – Chiusura SportAbility Day

Ore 19:30 – Serie A1 di Pallanuoto in Piscina: Pro Recco-Chiavari Nuoto